Отдых на Байкале в 2023 году: сколько стоит, куда поехать, что посмотреть

Окрестности крупнейшего в мире озера Байкал стали местом притяжения для любителей отдыха на природе. Российские туристы отмечают чистый воздух, прозрачность воды, красоту лесных троп и островов. А вот экскурсиями, гостиницами остаются довольны не все. NEWS.ru узнал, какие отзывы об отдыхе на Байкале оставляют россияне в Сети и во сколько обойдется поездка.

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Стоит ли брать экскурсии на Байкале

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Мнения туристов о целесообразности заказа и оплаты экскурсий на Байкале разнятся.

Пользователь с ником chester-pi-piбына рекомендовал на tonkosti.ru не брать экскурсии на остров Ольхон — крупнейший на Байкале и популярный среди туристов — из-за высоких цен и некачественного обслуживания.

«В поселке Хужире очень много ларьков с экскурсиями, но везде их предлагают только три вида. Это водная экскурсия и две автомобильных на юг и на север острова. Мы выбрали водную экскурсию с 10:00 до 15:00. Нам обещали быстроходный катер за 3300 руб. с одного человека. Сначала нас привезли на остров Огой, где стоит буддистский памятник со ступой Просветления. Ничего интересного на острове больше нет», — делится на форуме путешественник.

Пользователь отметил, что во время поездки у катера сломался мотор. Это помешало быстро добраться до следующей точки маршрута.

«Начался дождь. Мы сели обратно в катер промокшие. У нас сломался один мотор. Быстроходный катер превратился в черепаху. Мы плелись до следующего озера 1 час 10 минут. Вышли на мысе Ядыртуй полностью сырые и промокшие», — возмутился турист.

По мнению пользователя, озеро Сурхайтор-Нур на Ольхоне «похоже на болото», хотя экскурсоводы говорили, что там можно купаться, рассказал турист. Обслуживание, по его словам, оставляло желать лучшего.

«Два часа мы торчали на мысе, час из которых ждали в кафе блюда, которых так и не дождались. Вместо этого нам дали рыбу и блины. Рыбу коптил пьяный усатый мужик с грязными руками», — подчеркнул турист.

Он назвал поездку на Ольхон «ужасом» и добавил, что экскурсоводы не предупредили о льготах для пенсионеров и детей.

«Обратно мы плелись около 1 часа 20 минут на одном работающем моторе. Написали гиду, что нам не понравилось и мы хотим получить скидку хотя бы за льготников. Нам не ответили. Хотя до поездки гид была очень милая и общительная», — добавил он.

Пользователь Marina A рассказала на сайте Tripadvisor, что путешествовала с экскурсоводом по восточной части Байкала.

«Остановилась в эко-отеле "Сосны", который расположен на въезде в поселок Горячинск. Это было отличное место для однодневных экскурсий на катере по озеру Ольхон и в бухте Змеевая. Отдельно хочется отметить корабль „Пилигрим“. Безусловно, это было самое лучшее путешествие на Байкале», — поделилась она.

Также путешественница описала поход в заповедник и поездку на историческом поезде.

«Были в заповеднике, хотя зверей не видели. Последняя часть поездки была на историческом поезде КБЖД (Кругобайкальская железная дорога. — NEWS.ru) от Слюдянки до порта Байкал. Тоже очень хорошо организованные экскурсии. В целом получился отличный недельный тур», — добавила она.

Что пишут туристы о природе Байкала

На сайте Tripadvisor пользователь с ником Viszy19 отметил, что маршрут от поселка Листвянка (крупного туристического центра на побережье Байкала) до поселка Большие Коты составил примерно 6,5 часа. Дорога доставила отдельное удовольствие, подчеркнул турист.

«Крутая гора почти в самом начале пути немного смутила нас, но это был единственный сложный участок. Тем более что после преодоления подъема открылся шикарный вид на озеро, а затем нас ждал спуск по захватывающему дух серпантину. В нужных местах есть таблички и указатели, а также приятно, что на местах стоянок нас ждали столики и лавочки. Мы чудесно провели время в этом мини-походе», — восхищается турист.

Туристка с ником OlgaTT2012 написала на форуме Otzovik, что на Байкале чудесная природа.

«Люди, живущие рядом с Байкалом, не всегда понимают, что же такого в этом прекрасном месте! Но есть совершенно не заезженные и не популярные уголки на берегах этого прекрасного, необъятного озера! С чудесной природой! Ярким и знойным солнцем!» — восторгается путешественница.

Девушка посоветовала пройтись пешком от Листвянки до Больших Котов вдоль берегов Байкала, чтобы насладиться чистым воздухом и красотой лесных троп. Она также отметила чистый и теплый песок на берегу озера Сахюрт.

«Красивые бухты, где хочется любоваться водной гладью, природой, закатами с семьей. Прекрасная Бухта Ая. Если есть возможность, то обязательно хватайте палатку и езжайте к берегам Байкала! Ищите своё место, которое отзовётся именно вам! И самое главное — оставайтесь людьми. Забирайте мусор, не портите то, что сотворила природа!» — добавила она.

Пользователь Helya21 на сайте Tripadvisor назвал Байкал «жемчужиной природы». Он отметил канатную дорогу, с которой открываются виды на горные вершины.

«Байкал — жемчужина России! Канатная дорога дарит возможность насладиться видами лесистых склонов и ощущением почти свободного полета. Горная вершина, называемая Камнем Черского, открывает удивительные виды на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, Листвянку, порт Байкал», — отметил он.

Какие есть развлечения на Байкале

Российская туристка с ником blackfury99 положительно оценила нерпинарий в Листвянке — большой бассейн, где выступают дрессированные нерпы.

«Выступление нерп длилось около 30 минут, пускают в зал по 20 человек. Цена за входной билет на одного взрослого — 500 рублей. Тренер-ведущий очень воспитанный и внимательный молодой человек. Представление было интересным. Нерпы очень милые и послушные. Вода в бассейне чистая, температура поддерживается прохладная», — подчеркнула она.

Девушка предупредила, что к животным посетителей не подпускают, фото- и видеосъемка в нерпинарии запрещена. Туристка добавила, что нерпы во время выступления показали свои художественные способности.

«Нерпы умеют рисовать. Во время представления животное рисует картину, которую потом продают на аукционе. Стартовая цена — 300 рублей. К картине прилагают сертификат, который доказывает, что картину нарисовала нерпа», — добавила она.

Мужчина с ником Spart2010 перечислил сразу несколько мест для посещения на Байкале.

«Один из них — остров Ольхон, который считается священным местом для бурятского народа. Там я посетил местные музеи и узнал больше об их традициях и обычаях. Еще одно интересное место — музей истории озера Байкал, который находится в городе Иркутске. Там я узнал больше о геологии и экологии озера, а также о его истории», — рассказал он.

Пользователь Helya21 напомнил российским туристам о местных поверьях, которые связаны со скалой близ Листвянки, известной как Камень Черского.

«На дереве рядом с Камнем Черского висит множество цветных ленточек. Всем известное поверье — привязать к дереву цветную ленточку на счастье. Это правило соблюдают не только местные, но и туристы. Дерево перевязано полностью, поэтому ленточки распространились на соседние кустарники и ограду смотровой площадки.

Сколько стоит доехать до Байкала

Цена железнодорожного билета на одного человека из Москвы до Иркутска сейчас составляет от 11 тысяч до 16 тысяч рублей. Авиабилет обойдется в сумму от 10 тысяч до 16 тысяч рублей за пассажира. Доехать до Байкала от Иркутска можно на маршрутке или рейсовом автобусе. Дорога займет чуть больше часа и будет стоить 150–200 рублей, либо на такси за 2000–2500 рублей.

Что с отелями рядом с Байкалом

Чаще всего туристы предпочитают снимать гостиницу в поселке Листвянка. Снять номер там можно от 1500 до 10 тыс. рублей за сутки.

Туристы пишут, что за номер в гостинице «Арго» придется отдать 2800 рублей за сутки. На сайте 101Hotels.com её рейтинг составляет 8,3 балла. Пользователь Татьяна отметила, что отель расположен на горе, а из окон открывается вид прямо на озеро Байкал. По ее словам, до всех «тусовочных мест» идти минут 15. Что касается питания, на завтрак здесь подают кашу и яйца.

Алена, побывавшая в Листвянке, также отметила завтраки, которые приносили прямо в номер. Девушка добавила, что из-за некоторых обстоятельств ей пришлось выехать раньше, но администратор без проблем вернул деньги.

Также пользователи выделяют отель «Подлеморье», который расположен в центральной части Листвянки. Его рейтинг на сайте 101Hotels.com — 8,7 балла. Цена двухместного номера за сутки составляет 5500 рублей. Пользователь Татьяна отметила «прекрасное расположение через дорогу от озера Байкал», а также «отсутствие туристического шума, большую прилегающую территорию, красивый дизайн комнат, сытные и вкусные завтраки».

Из минусов туристка назвала отсутствие каждодневной уборки в номере.

Наталья из Москвы написала, что в отеле «чувствуешь себя как дома».

«Номера в отеле состоят из двух этажей, очень хорошо ехать двумя семьями, так как на втором этаже две спальни и выход на балкон. На первом этаже общая кухня, зал и туалет. В номере имеется все, что перечисляется на сайте отеля. Все достопримечательности находятся в шаговой доступности», — отметила она.

Наталья осталась недовольна графиком уборки номеров. По ее словам, за три дня проживания персонал ни разу не убрался в номере.

«Не поменяли полотенце, не принесли мыло и туалетную бумагу», — возмутилась туристка.

Парк-отель «Загородные сезоны» находится в двух километрах от центра поселка Николы и в трех километрах от озера Байкал. Цена за двухместный номер — от 9750 до 25 700 рублей за сутки. Рейтинг отеля на сайте 101Hotels.com составляет 9,1 балла.

Пользователь Алексей отметил сытные и полезные завтраки в этом отеле. Он также остался доволен ненавязчивым персоналом и чистотой в номере.

«Есть практически все необходимое. Брали зимовье, никаких соседей по коридору и прочего, и даже гуляющих компаний не слышно. Парковка рядом с домиком. Интересный интерьер, есть дровяная печь, хотя камин был бы интересней. На территории есть спортплощадка и небольшая игровая для детей», — написал он.

При этом турист остался крайне недоволен качеством воды из-под крана: