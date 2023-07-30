5 лечебных процедур, которые предлагают санатории

Конец лета — традиционный пик санаторно-курортного сезона. По данным аналитиков, 43 процента россиян в оздоровительных центрах выбирают массажи и серные ванны. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще процедуры помогут нам укрепить организм.

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Врач-терапевт, доктор медицинских наук Андрей Звонков отмечает, что курс санаторно-курортного лечения назначается в зависимости от того заболевания, с которым поступает человек:

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— Но если мы говорим о здоровом организме, то в принципе для повышения тонуса полезно практически все, но в ознакомительном режиме.

Вода всему здоровье

Одним из самых проверенных способов природного лечения Андрей Звонков назвал бальнеотерапию (процедура, при которой на пациента воздействует сила минеральных вод):

— Минеральные воды отлично действуют и на кишечник, и на обмен веществ, потому что содержат разные соли. Это все очень хорошо работает как в лечебном плане, так и в общеукрепляющем. В современных санаториях минводы назначаются и питьевыми курсами, и в виде ингаляций, ванн, душей, компрессов. Цена такой процедуры зависит того, какую минеральную воду применяют.

Рог изобилия

С конца мая до конца июня мараловодческие хозяйства Горного Алтая заготавливают панты (рога) алтайского оленя. В этот период у животных отрастают молодые рога. Это настоящий кладезь питательных веществ: гормонов, ферментов, витаминов, минералов. На фермах вытяжку из рогов запасают впрок, а потом используют для приготовления ванн, компрессов, обертываний.

После курса пантовых ванн (не менее пяти процедур стоимостью от 15 тысяч рублей) человек чувствует небывалый прилив энергии: кожа становится более молодой и упругой, «оживляются» кровообращение и обмен веществ. В санаториях Алтайского края для лечения используют свежее пантовое сырье. Санатории Подмосковья, где мараловых ферм нет, используют пантогематоген — порошковую субстанцию, которая тоже очень полезна.

Грязь от всех болезней

Пелоидотерапия (грязелечение) полезна при недомоганиях широкого спектра. В составе целебных грязей содержатся микроэлементы, соли, газы, полезные микроорганизмы. Проникая в кровь через кожу, этот «коктейль» способствует регенерации во всех тканях и, что важно, купирует боли. Популярные грязелечебные курорты расположены в крымском городе Саки, в Кисловодске, в Краснодарском крае. Однако лечение грязями можно пройти и в санаториях ближайшего Подмосковья (стоимость путевки на одного человека — от 60 тысяч рублей, цена одной процедуры — от 900 рублей).

Масло земли, помоги

Еще одно природное целебное средство — нафталановая нефть. Месторождение этого чудо-лекарства расположено в Азербайджане, но оно импортируется и в Россию. Во многих наших санаториях можно пройти курс из 10–15 сеансов (от 400 рублей за 1 процедуру). Как показывают годы, широко распространена эта услуга и в санаториях Московской области.

Обогатимся кислородом

Внутривенное лазерное облучение крови — один из инновационных методов, который взяли на вооружение во многих санаториях. Через катетер в вене пациенту вводят иглу с лазерным излучателем и подключают к специальному аппарату. Процедура безболезненная. Человек лежит на кушетке, а в это время его организм обогащается кислородом, улучшается ток лимфы, все ткани и органы омолаживаются. Стоимость процедуры — от 800 рублей.

ФАКТ

Минеральными источниками славятся регионы Кавказа. Однако минеральные воды есть и поближе к Москве. Так, два ценнейших лечебных источника действуют в Ивановской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья:

— При выборе санаторно-курортного лечения обратите внимание на ваш собственный регион проживания. Предложения есть во всех субъектах РФ. Будет полезно найти тот вариант, который вам пригодится не только на время отпуска, но и в выходные. Оптимален длительный отдых — две недели и более. Но если в течение года вы сможете выезжать на дополнительное восстановление, это очень полезно. Санатории есть не только на Кавказе и на Алтае, но и в Башкирии, Татарстане, Сибири и даже в Подмосковье, которое, кстати, по размеру 4-й курортный регион в стране по количеству объектов.

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