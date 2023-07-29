В Плесе открыли избинг-гостиницу

Создатели рассказывают о своём детище более чем серьёзно — фактически это русский комплекс из изб, причём в одном из древнейших городов, да ещё и на природе. Россияне же встретили новинку с удивлением, смехом и местами — даже возмущением. Рассказываем, почему и что это вообще за избинг такой.

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Что значит избинг

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Как рассказывается на одноимённом сайте, это разработанная в Плёсе новая разновидность глемпинга. Если пояснения нужны и тут, глемпинг — это отдых в комфортном отеле на природе, разновидность кемпинга. Кемпинг — это тоже отдых на природе, но уже в палатке или автодоме, распространён среди автопутешественников. Но у избинга, по словам создателей, есть весомое отличие — он хоть юридически и технологически и глемпинг, но визуально — органичный элемент традиционной русской застройки.

«Избинг — это глемпинг, адаптированный для применения на территориях исторических поселений, малых городов, сёл и деревень, в границах охраняемых ландшафтов», — указано на сайте.

И первый избинг-отель «Усадьба Дикого Барина», получается, полностью соответствует его определению. Он находится в красивом русском городе, на берегу реки Шохонки, на большой поляне в окружении леса. При этом недалеко музей художника Левитана и Никольская и Мельничная улицы с красивой деревянной застройкой.

Всего домиков 5, и это «правильные русские избы», заявил учредитель, идеолог фестиваля «Шаляпинский луг», руководитель проекта «Потаённая Россия» Алексей Шевцов.

Реакция россиян

Проект запустили лишь 1 июля, поэтому справедливо, что скоро появятся отзывы испытавших избинг на себе. Но пока по интернету распространяются только комментарии поражённых новым словцом.

Эмоция — возмущение

Под постом с репортажем о фестивале «Шаляпинский луг», где рассказали об избинг-отеле, в сообществе во «ВКонтакте» «IvanovoNEWS | БАРС | Новости | Иваново» — 90% негативных реакций.

«Говорите по русски!!!! У нас есть свой язык!!!! Вообще это мерзко в данной политической ситуации заменять русские слова на американщину!». «Избинг-отель — это какое-то извращение. Вроде бы к истории обращаетесь, к русским корням, так зачем же уродовать русский язык. Вот бы Шаляпин услышал ваш "избинг"». «Не позорьтесь, англобесы, не тащите английщину в наш прекрасный и богатый русский язык».

Эмоция — смех

Потешаются новинкой пользователи «Твиттера». Вот некоторые их реакции: «Конинг, коровинг (с навозингом), рыбалкинг, грибинг». «Избинг в лесу. Только не спит барсук…» «И блэк-банинг на уик-энд». «Миллениалы изобрели деревню».

Комментаторы из ВК тоже не остались в стороне: «Банинг, шашлыкинг, пивинг и водкинг — олл инклюзив файв старз спа ресорт». «Деревнинг, сеновалинг, а также граблинг, прополинг, грибнинг и ягодинг». «Избинг-читалинг для интеллектуалов и избинг-горящинг для смелых баб». «Избинг и Встречи в Потаённом Лесу. Очередная пародия на Поттера». «Пришло время лексической редупликации!» «И сортиринг рядом с избингом» «Избинг, рыбалинг, рубинг дровинг, банинг, бухалинг, шашлыкинг, дракинг, спалинг кто где упалинг» «Какой простор для мыслинга! Спасибо всем за комменты! Ухохоталась, читая!», — будто подытоживает Наталья.