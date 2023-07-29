В местах отдыха Сочи запретили использовать электросамокаты

Как сообщает мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём официальном Telegram-канале, городская комиссия по безопасности дорожного движения определила территории, где действует запрет на езду при помощи электросамокатов.

Так, использовать данный вид транспорта теперь невозможно по набережным, паркам и скверам, а также по пешеходной улице Навагинской. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 800 рублей.