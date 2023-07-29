Места, которые обязательно стоит увидеть в Пушкинских горах

Как сообщает ТУРИСТАС, Пушкинские горы — исторический район Псковской области, который ежегодно привлекает тысячи туристов из разных уголков России. Рядом находятся три музея-заповедника, связанные с жизнью Александра Сергеевича Пушкина, одного из наиболее значимых писателей и поэтов в нашей стране.

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Михайловское имение было в собственности семьи Пушкиных. Поэт жил здесь во время своей ссылки с 1824 по 1826 годы. После смерти Александра Сергеевича Михайловское несколько раз перестраивалось его наследниками.