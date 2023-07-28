Турпоток в Крым в 2023 году составит около 5 млн человек

Турпоток в Крым в 2023 году может оказаться на 20% ниже уровня прошлого года, но при этом составит около 5 млн человек, считают эксперты. С такими показателями Крым занимает второе место по турпотоку среди российских курортов.

"Наш прогноз по итогам 2023 года - это снижение где-то на 20-25% общего турпотока в Крым", - заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в ходе беседы за "круглым столом" в "Российской газете".

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Он пояснил, что это снижение возникло не только после атаки на Крымский мост 17 июля, а происходило и в марте, и в апреле, и в мае. К этому долгосрочному, многомесячному снижению добавилась ситуативная нервная реакция туристов. Тем не менее, по его словам Крым остается вторым по турпотоку массовым курортом России.

"Крым в этом году, с учетом вот этого снижения, о котором мы говорили, примет от 4,5 до 5 млн туристов. Точнее пока трудно сказать. То есть это направление номер два. Это массовый туризм", - сказал Ромашкин.

С такой оценкой согласен президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "Мы проваливаемся процентов на 20-25 в том формате, в котором бы могли двигаться", - заметил он. При этом есть огромное количество людей, которые действительно ездят семьями в Крым. Это направление для лечения, для семейного отдыха, пояснил Волков.

По его словам, каждая атака создает большой информационный шум, и это сильно влияет на принятие туристами решений. Средняя загрузка отелей на август составляет около 40% (по информации Министерства курортов Республики Крым), но это не значит, что путевки оплачены, заметил глава ОСИГ. Сейчас сами крымчане стараются отдыхать в Крыму.

При этом стоимость размещения в Крыму снизилась по сравнению с прошлым годом на 20%.

"Цена привлекательная, но ее влияние на туристов ограничено", - добавил Ромашкин.

В среднем ценовом сегменте и выше среднего, практически везде есть акции, отметил Волков. Кроме того, отельеры понимают ситуацию, и борются за каждого гостя, предоставляют дополнительные скидки, если вдруг вам нужно остаться при каких-то обстоятельствах, которые не зависят от вас. Также стараются сделать скидку при продлении проживания.