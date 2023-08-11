Летом особенно приятно наслаждаться живописным Северным Кавказом — для того, чтобы увидеть величественные горы и водопады необязательно уезжать заграницу.

Одна из самых популярных у туристов республик — Кабардино-Балкария. В августе здесь теплая и солнечная погода, что позволяет вдоволь надышать горным воздухом и посетить главные достопримечательности Кабарды.

Кроме первозданной природы республика может предложить гостям кавказское гостеприимство и колорит, особенную местную кухню и памятники культуры.

Смотрите видео, чтобы узнать, почему стоит посетить Кабардино-Балкарию в августе и что обязательно нужно сделать, отдыхая в солнечной республике.