Совфед одобрил закон о развитии оздоровительных курортов

Правила создания и упразднения курортов и лечебно-оздоровительных местностей федерального и регионального значения упростят. А охранять будут сами природные лечебные ресурсы, а не территории, которые их окружают. Закон, содержащий такие нормы, одобрил Совет Федерации на заседании 28 июля.

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Законопроект уточняет такие понятия, как природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительная местность федерального и регионального значения, курорты, курортный регион и некоторые другие. Вводят порядок признания территории лечебно-оздоровительной местностью, курортом или курортным регионом. Для этого будут необходимы результаты курортологических, гидрогеологических и других исследований, перечень и порядок проведения которых установит Правительство. Лечебно-оздоровительную местность или курорт регионального значения сможет создать высший исполнительный орган по согласованию с федеральными властями. А федеральные будут устанавливать, соответственно, на федеральном уровне.

Законопроект также дает санаторно-курортным организациям право регулировать доступ на свою территорию.