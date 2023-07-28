Концерт первого в мире танцующего симфонического оркестра, выступление Filatov & Karas:  курорт Mriya Resort & SPA отмечает девятилетие

10 - 12 августа Mriya Resort & SPA* отметит девятилетие курорта. В праздничные дни будет раскрыта важная тема для каждого человека – объединение людей и поиск внутренней гармонии. Для гостей курорта с новым симфоническим рок-шоу «Рождение мира» выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA. Хедлайнером Дня рождения станет Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин), мульти-платиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA:

«Курорт Mriya Resort & SPA всегда был уникальной территорий, где каждый может соприкоснуться со своим внутренним «Я», расширить границы, окунуться в мир новых открытий. В нашей быстротечной и стрессовой жизни найти равновесие между работой, отдыхом, отношениями и саморазвитием может быть вызовом. Мы празднуем в этом году 9 лет, за которые более 3 млн гостей посетили курорт. За это время у нас получилось поменять мировоззрение у многих гостей: кто-то начал более серьёзно подходить к своему здоровью, другие следить за питанием, многие открыли для себя мир эногастрономии и, совершенно точно, каждый гость осознал важность качественного и полноценного отдыха».

Поиск внутренней гармонии и баланса, познание мироустройства, духовное развитие и объединение людей – темы, которые откликаются в каждом человеке. Все эти аспекты тесно связаны между собой и представляют уникальное путешествие вглубь своей души. Каждый праздничный день в Mriya Resort & SPA будет посвящен отдельной теме познания себя: «Внутреннее Я», «Я и Человечество», «Я и Вселенная». Гостей ждут номера о познании мироустройства, лекции и public-talk о здоровье и духовном развитии, расслабляющие практики и мастер-классы, оздоровительные программы и SPA-процедуры, направленные на поиск внутреннего баланса, подарки, сюрпризы и многое другое.

Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Хедлайнерами мероприятия станут известные российские музыканты. 12 августа состоится гала-концерт, на котором выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с новым симфоническим рок-шоу «Рождение мира». Гостей ждет мощное звучание инструментов и взрывная энергия рок-музыки. В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России и Европы. Зрители интерактивного симфонического рок-шоу станут непосредственными его участниками — любой человек в зале сможет в реальном времени проголосовать на сайте оркестра и повлиять на финал рок-шоу.

12 августа кавер-коллектив Romanoff Show представит гостям настоящее шоу мирового уровня, которое сочетает в себе живой звук, танцевальное шоу и дизайнерские костюмы. Завершат концертную программу Filatov & Karas — мультиплатиновый продюсерский проект из Москвы и один из самых востребованных российских музыкальных проектов за границей, обладатели премий «Золотой граммофон» от Русского Радио, «Высшая Лига» от Нового Радио, номинанты премии «Лучшая группа» от Нового Радио. Участники крупнейших мировых фестивалей и громких коллабораций с легендарными группами и исполнителями.

Забота о своем здоровье помогает сохранять внутренний баланс, быть более эффективными и энергичными. С помощью искусственного интеллекта в Институте Активного Долголетия Mriya Life Institute можно провести диагностику состояния организма, которая включает рекомендации по управлению уровнем стресса, идеальному режиму дня, питанию, физическим нагрузкам, а также склонности к заболеваниям и методам их предотвращения.

Мастера практики Цигун приглашают гостей попробовать китайскую систему упражнений, которая способствует гармонизации духа и тела человека, объединяя физические нагрузки и специальную технику дыхания.

Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Эксперименты и смелые комбинации ингредиентов позволяют расширить границы того, что мы считаем вкусным, вызывают радость от открытий и удовлетворение от разнообразия в пищевой палитре. Шеф-повара Mriya Resort & SPA разработали ряд гастрономический ужинов, которые помогут пробудить эмоции и вкусовые рецепторы. Иммерсивный ужин «Восхождение к Фудзи» – целая постановка со своей историей. В основу сценария положена биография и путевые заметки легендарного японского поэта Мацуо Басё - признанного мастера хокку. Ужин состоит из нескольких иммерсивных световых картин, звукового пейзажа, сочетания вкуса, аромата и атмосферы.

В повседневной жизни не всегда хватает времени на активный отдых, поэтому на территории курорта гости могут забронировать экскурсии по Крыму, джип-туры, рыбалку на катере Django, туры на каяках. Юные мечтатели погрузятся в мир детских фантазий в семейном тематическом парке «Дримвуд», где они поучаствуют в мастер-классах, пенных вечеринках, флешмобах.

В честь Дня Рождения Mriya Resort & SPA запустил мини-игру с общим призовым фондом в более 1,5 млн рублей. 30 призовых мест, среди которых ценные подарки и сувениры от Mriya Resort & SPA, сертификаты на услуги, билеты на экскурсии и посещение тематических парков, а главный приз — 4 дня проживания на Семейной вилле. Ссылка на игру.

Полная программа мероприятий доступна на сайте.