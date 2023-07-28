В Магнитогорске открыли первый платный пляж

Сегодня в магнитогорском парке «Притяжение» открыли первый платный городской пляж. Об этом сообщается в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

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На территории располагаются шезлонги, перголы и зонтики. Также на пляже есть волейбольная площадка, прокат плавательных средств и детская зона.

«Закрытую территорию пляжа особенно оценят все любители прекрасного и безопасного отдыха», — говорится в сообщении.