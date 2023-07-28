На трех пляжах Казани выявили несоответствие воды требованиям

На трех пляжах Казани вода не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям — "Большое Лебяжье", "Нижнее Заречье" и "Локомотив". Аналогичная ситуация с пляжем в Лаишево.

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— По данным на 26 июля, мы получили нестандартные лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям. Это городские пляжи Казани "Нижнее Заречье", пляж в Набережных Челнах, Лаишево, в Мамадыше, Бугульме, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

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Любовь Авдонина напомнила, что в Татарстане насчитывается 18 пляжей. Из них пять находятся в Казани.