На трех пляжах Казани выявили несоответствие воды требованиям

На трех пляжах Казани выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям
На трех пляжах Казани вода не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям — "Большое Лебяжье", "Нижнее Заречье" и "Локомотив". Аналогичная ситуация с пляжем в Лаишево.
— По данным на 26 июля, мы получили нестандартные лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям. Это городские пляжи Казани "Нижнее Заречье", пляж в Набережных Челнах, Лаишево, в Мамадыше, Бугульме, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Любовь Авдонина напомнила, что в Татарстане насчитывается 18 пляжей. Из них пять находятся в Казани.
По состоянию на 19 июля наблюдалась аналогичная ситуация с водой на пляжах Казани. На объектах "озеро Большое Лебяжье" и "Локомотив" — вода не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, а на "Нижнем Заречье" — также и по микробиологическим.