Где в Санкт-Петербурге можно увидеть Китай

Китай всегда поражал туристов своей невероятной эстетикой. К счастью, отголоски восточной культуры есть и на родине. Даже гуляя по городу на Неве, вы можете найти красивые места в китайском стиле и насладиться атмосферой Поднебесной.

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Подробнее о таких местах в Петербурге — в материале «Рамблера».

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Сад Дружбы

@nastykon_

На Литейном проспекте находится уголок традиционного Китая — Сад Дружбы. Это живописное место представляет собой миниатюрную копию китайского Сада Радости, которую шанхайские власти подарили жителям Петербурга. На территории уютного сквера можно найти пагоду для чаепитий, вокруг которой расположены бочкообразные камни с озера Тай Ху, искусственный водоем с фонтаном и мостиком. Вход охраняют статуи львов, а живописную стену украшают девять драконов — символы, отгоняющие злых духов. Горожане и туристы обожают фотографироваться около цветущей сакуры.

Китайские львы-стражи Ши-цза

Sv25715/commons.wikimedia.org

На Петровской набережной, прямо напротив домика Петра, расположены две скульптуры — мифические львы Ши-цза. В Древнем Китае такие статуи символизировали успех и силу. Звери из гранита установлены при спуске к Неве парами: с левой стороны — львица, которая держит львенка, а с правой — лев, что прижимает лапой исполняющий желания шар. Львы-стражи отпугивают демонов, их подарили городу еще в начале XX века.

Книжный магазин «Желтый двор»

dvorbooks.com

«Желтый двор» — это первый российский магазин, который специализируется именно на продаже восточноазиатской литературы. В этом уютном магазинчике можно найти огромное количество книг про Китай: научно-популярную литературу, романы, иллюстрированные издания по культуре и искусству.

Китайская деревня

tzar.ru

Прогуливаясь по Александровскому парку, вы рано или поздно обнаружите прекрасную Китайскую деревню — постройку в азиатском стиле, которую организовала императрица Екатерина II. Изначально правительница планировала, что это место будет походить на китайские «деревни» в королевских садах — очень популярные в Европе. Увы, после смерти Екатерины масштабная стройка прекратилась. Но это не мешает людям насладиться видом необычных домиков-пагод.

Ресторан «Дитай»

ditay.ru