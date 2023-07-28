Красногорск вошел в топ-3 направлений для отдыха на берегу Москвы-реки

В округе туристы чаще всего отправляются посмотреть на усадьбу «Архангельское» и экспонаты Музея техники Вадима Задорожного.

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Г.о. Красногорск оказался на третьем месте по популярности мест для отдыха на берегу Москвы-реки»; топ-10 мест представил сервис бронирования отелей и квартир «Твил». Первые два места заняли Москва и Коломна.

В г.о. Красногорск особенно популярными являются музей-заповедник «Архангельское» и Музей Техники Вадима Задорожного.