В Свердловской области создадут новые пляжи и крытые бассейны для отдыха

На Среднем Урале до конца года создадут 20 благоустроенных пляжей для отдыха и построят крытые бассейны. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

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«Департамент в 2023 году провел конкурс по предоставлению грантов на создание пляжей и крытых бассейнов», – рассказала Туканова.

По ее словам, до конца года в области должно быть создано около 20 благоустроенных пляжей в 18 городах, пользующихся популярностью среди туристов.

Туканова добавила, что это должны быть не просто пляжи с песком, но на них будет необходимая инфраструктура, спасательная вышка, чистое дно и поверхность водоемов.

Грантополучатель должен будет также предоставлять в департамент информацию о проводимых по благоустройству работах.

Кроме того, в области создадут крытые бассейны для отдыха, которые будут работать круглый год