Морские курорты Дагестана: Дагестанские Огни

На дагестанском побережье Каспийского моря расположено пять городов: Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни. Выбираем лучший для отдыха, взвешивая все плюсы и минусы.

Почему Огни?

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Всего в 7 километрах от южной столицы Дагестана, Дербента, расположился небольшой городок Дагестанские Огни. Городом он стал всего чуть более 30 лет назад. А до этого был поселком, известным на весь Союз благодаря стекольному заводу, вокруг которого, собственно, и возник. Завод полностью работал на природном газе и был такой один на весь СССР.

Красивое название у этой местности появилось гораздо раньше. После землетрясения пласты известняка сдвинулись, через трещины стал выходить природный газ. Он сочился и воспламенялся, образуя горящие факелы — дагестанские огни. Название долины унаследовал город. Местные для краткости называют его Дагогни или просто Огни.

Сегодня здесь живут чуть более 30 тысяч человек. Многие работают в Дербенте. Это только звучит пугающе: ездить на работу в другой город. На деле же дорога занимает всего 10 минут по трассе, если нет пробок. Так что многие огнинцы даже поужинать едут в соседний город — ради вкусных дербентских шашлыков и знаменитого «чая с пах-пахом».

Где жить?

Пятизвездочных гостиниц в городе нет, и даже четырехзвездочных. Но есть парочка мини-отелей со скромными условиями и чеком в 2 2,5 тысячи рублей за сутки. Например, Plaza недалеко от местной администрации. Есть и квартиры в аренду за 1,5 тысячи. Найти варианты можно в интернете или расспросив таксистов.

Многоэтажек в Огнях мало, преобладает частная застройка. В большей части города нет централизованной канализации, поэтому не удивляйтесь, если вас попросят не лить воду в душе без лишней надобности.

Очень скоро появится возможность снять домик прямо на пляже — там заканчивается строительство 16 одноэтажных коттеджей со всеми удобствами. А следом планируют построить несколько двухэтажных.

Куда пойти?

Главное, зачем туристы едут в Дагестанские Огни, — это, конечно, море. Берег здесь чистый, малолюдный и славится красивым песком. Издалека он кажется красным, а у самой воды приобретает золотистый оттенок. Не зря один из пляжей так и называется — «Золотые пески» (не путайте с одноименным домом отдыха возле Манаса). Городской пляж почти не оборудован: одно кафе, две лавки с пирожками и пара кривых раздевалок, и все же блогеры и фотографы специально приезжают сюда рано утром и на закате за красивыми фотографиями.

К сожалению, к прекрасному берегу надо добираться по неухоженной территории мимо каменных карьеров. Пять километров по убитым дорогам — и никакого общественного транспорта, только такси (200 300 рублей). В самом городе ходят всего две маршрутки — «двойка» и «четверка», а после шести вечера их и вовсе не дождаться. Впрочем, город можно обойти пешком за час. И здесь никогда не бывает пробок.

В городе работает Яндекс-такси, есть и частники, которых все еще можно поймать, взмахнув рукой. Средняя стоимость проезда по городу — 100 рублей, до Дербента — 300 рублей.

Ресторанов в городе нет. Местные кафе — это небольшие заведения с несколькими столиками и коротким меню. Например, симпатичная столовая TM Food рядом с проходной стеклозавода. «Красиво посидеть» или отметить торжество местные ездят в ресторан «Атика» — он находится на трассе между Огнями и Дербентом.

Вечером можно прогуляться по уютному городскому парку с тенистыми аллеями и детскими площадками. Там есть и фонтан, но включают его только по праздникам. Центральная часть улицы Ленина, где находятся Дворец культуры, парк, мэрия и сквер Воинской славы, была благоустроена два года назад в рамках проекта «Шелковый путь». Благоустройством занимались московские дизайнеры из МАРШ-лаб, выигравшие конкурс. Благодаря им в центре Огней появились «дизайнерские» скамейки и фонари.

Во Дворце культуры расположен краеведческий музей, где вам расскажут историю города, покажут этнографическую коллекцию и чучела местной фауны. Музей собирался по крупицам воспитанницами школы-интерната «Горянка» и их руководителем Алексеем Малкиным. В это учебное заведение приезжали девочки из разных дагестанских сел, привозили старую утварь, одежду, предметы быта. Позднее местные жители несли письма, личные вещи, награды участников Великой Отечественной войны. Несколько стендов занимают творения огнинских стеклодувов (к сожалению, сейчас завод выпускает только стеклотару и стеклянные шарики).