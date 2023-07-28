В Альянсе турагентств сообщили о снижении цен на отели в Крыму

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что крымские отельеры снизили цены на 30 процентов. По его словам, это единственный регион России, в котором наблюдается уменьшение цен.

Больше всего выросли цены на отели в Сочи, так как аэропорт города является единственным открытым на всем побережье. Сочинские отельеры подняли цены на 30-40 процентов. Цены на отели в Анапе и Геленджике выросли на 15-20 процентов.

Эксперт также отметил, что российские туристы стали чаще обращаться к турагентам для формирования своего отдыха внутри России.

— Все больше и больше людей приходят именно в турагентства, так как путешествовать самостоятельно становится все дороже и дороже, — пояснил он в комментарии НСН.

В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что теракт, произошедший на Крымском мосту, никак не скажется на потоке туристов в регионе. Она отметила, что отдых на полуострове по-прежнему безопасен, передает Царьград.