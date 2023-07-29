Алтай вошел в число самых популярных направлений у россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по развитию туризма в России на горноалтайском курорте Манжерок. В республику ежегодно приезжают до 2 млн гостей, и многие возвращаются сюда вновь, чтобы насладиться ее природой и культурой.

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Фактически единственный способ добраться до Алтая за разумное время — это перелет 4,5 часа. Либо до Барнаула, либо до Горно-Алтайска. Если лететь из Москвы, первый вариант будет дешевле — около 20 тысяч туда-обратно. И уже из Барнаула можно добраться на автобусе или автомобиле до Горного Алтая по главной дороге — легендарному и красивому Чуйскому тракту. По времени это займет примерно шесть-семь часов. Многие туристы выбирают именно такой путь, чтобы насладиться красивыми пейзажами, проезжая вдоль гор и рек.

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В основном туристы едут на неделю. На Алтае немало турбаз, гостиниц, есть даже палаточные лагеря. Средняя стоимость проживания — 3-4 тысячи в сутки. Пакетный тур будет стоить 50-60 тысяч рублей, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин»:

«На 1 августа из Москвы на неделю, если вы летите в Барнаул, можно найти билеты 20-22 тысячи на человека туда-обратно. Горно-Алтайск по необъяснимой причине существенно дороже — где-то в районе 50 тысяч туда-обратно. В прошлом году все-таки цена была 25-30 тысяч. Может быть, спрос или какие-то проблемы у авиакомпаний. Два региона: Республика Алтай и Алтайский край — туристы очень редко ориентируются, чем одно отличается от другого. Для них это просто Алтай, и здесь такие межрегиональные маршруты: туристы два дня проводят в Алтайском крае, начиная от Барнаула, и потом к концу маршрута могут добраться до Республики Алтай, посмотреть там все красивости. Два региона должны помогать друг другу, и программы от этого делаются только интереснее. 95% туристов прибывают летом, потому что много горных районов недоступны даже в начале июня. С 15 июня по 15 сентября — оптимальное время».

Популярны экскурсии на катере и вертолете. Стоимость аренды последнего зависит от времени полета и его модификации. Удовольствие дорогое — от 70 тысяч почти до 600 тысяч рублей за борт. Самый популярный маршрут — гора Белуха, одна из высочайших горных вершин России.

Такие экстремальные программы пользуются спросом у туристов даже сейчас, после недавней катастрофы, когда вертолет компании «Алтайавиа», перевозивший тургруппу, упал в селе Тюнгур. Четверо человек погибли, 11 пострадали. В «Алтайавиа» сообщили, что они работают в штатном режиме. Вертолетных экскурсий много, и, более того, на них нужно записываться заранее:

— Маршрут от нашей площадки три часа туда-обратно. Прилетаете на Белуху, облетаете, у подножья садитесь, простой до двух часов бесплатный, можно взять с собой перекус, сфотографироваться, и летите обратно. Если вы хотите индивидуальный вертолет под вас, Eurocopter, пятиместный борт, по стоимости он будет 540 тысяч рублей. Если вы хотите в составе группы, то это, скорее всего, будет АМТ.

— Сколько человек предусматривается?

— Максимально — 19, минимально — 12, чтобы группа вообще полетела.

— Цена будет зависеть от того, какая будет заполняемость?

— Все верно.

Отдых на Алтае может быть как пассивным — остановиться в туркомплексе и ездить в радиальные дневные поездки, — так и активным — много перемещаться и каждый день ночевать в новом месте. Своими впечатлениями делится москвичка Анастасия, которая ездила на Алтай в середине августа прошлого года:

«Одна из наиболее ярких экскурсий — это по Телецкому озеру. Снимали катер на компанию, там завозят на разные водопады, бухты, делаете остановку, идете гулять по заповеднику, в лесочки небольшие — очень все красиво. Сервисом Алтай вообще не славится — ни едой, ни отелями. А для любителей природы это рай. Но те, кто предпочитает хороший сервис, к сожалению, далеко до такого. Была проблема с тем, чтобы найти домик, чтобы там был душ и туалет в номере. В основном завтракали, обедали, ужинали в придорожных кафе. Ресторанов особо там не было, больше какие-то столовые. Плюс было много антисанитарии, грязно везде».