Где в России находится ледник, который не тает даже летом: видео
Вечный ледник Малыш – уникальное природное явление на Ивановских Озерах в Хакасии.
Ивановские Озера находятся в селе Приисковое Орджоникидзевского района на севере Хакасии.
Это высокогорный район с альпийским рельефом, где среди живописных горных хребтов и ущелий расположено множество горных озер ледникового происхождения. Жемчужиной этого района называют Ивановские озера – каскад из четырех водоемов, которые соединены между собой водопадами и реками.
Одной из главных достопримечательностей Ивановских Озер является небольшой вечный ледник Малыш. Его площадь составляет всего 70 квадратных метров.
Добраться до ледника Малыш можно от ближайшего крупного города – Абакана. Расстояние от Абакана до Ивановских Озер составляет 370 км.
Путешествие к леднику Малыш может стать увлекательным приключением для любителей активного отдыха и экотуризма.
Об этом месте рассказал в своем видео блогер @Markeremin.
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