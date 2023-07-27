Вечный ледник Малыш – уникальное природное явление на Ивановских Озерах в Хакасии.

Ивановские Озера находятся в селе Приисковое Орджоникидзевского района на севере Хакасии.

Это высокогорный район с альпийским рельефом, где среди живописных горных хребтов и ущелий расположено множество горных озер ледникового происхождения. Жемчужиной этого района называют Ивановские озера – каскад из четырех водоемов, которые соединены между собой водопадами и реками.

Одной из главных достопримечательностей Ивановских Озер является небольшой вечный ледник Малыш. Его площадь составляет всего 70 квадратных метров.

Добраться до ледника Малыш можно от ближайшего крупного города – Абакана. Расстояние от Абакана до Ивановских Озер составляет 370 км.

Путешествие к леднику Малыш может стать увлекательным приключением для любителей активного отдыха и экотуризма.

Об этом месте рассказал в своем видео блогер @Markeremin.