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Загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге выросла до 60%

Аналитики туристичесокого бизнеса отметили рост нагрузки на гостиницы до 60% в текущем году.

Загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге выросла до 60%
© runews24.ru

Для сравнения, этот показатель оказался выше, чем показатель прошлого года.

Кроме того, эксперты предупреждают, что поднимется средняя цена размещения в отелях.

По информации аналитиков консалтинговой компании Nikoliers, данная ситуация может быть связана с тем, что увеличился приток туристов в Северную столицу.

В то же время мы говорили о том, как сейчас путешественники из России оплачивают билеты на перелёт или проезд.