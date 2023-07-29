Загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге выросла до 60%
Аналитики туристичесокого бизнеса отметили рост нагрузки на гостиницы до 60% в текущем году.
Для сравнения, этот показатель оказался выше, чем показатель прошлого года.
Кроме того, эксперты предупреждают, что поднимется средняя цена размещения в отелях.
По информации аналитиков консалтинговой компании Nikoliers, данная ситуация может быть связана с тем, что увеличился приток туристов в Северную столицу.
В то же время мы говорили о том, как сейчас путешественники из России оплачивают билеты на перелёт или проезд.