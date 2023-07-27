4 места, которые нужно увидеть в Махачкале

Как правило, Махачкала является лишь перевалочным пунктом для туристов, которые отправляются исследовать горный Дагестан.

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Однако мы рекомендуем задержаться в столице республики хотя бы на несколько дней, ведь ей есть, чем удивить, даже самого искушенного гостя. Махачкала поражает как классическими достопримечательностями, так и арт-проектами для молодежи, поэтому развлечение по душе здесь может найти каждый.

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Подробнее о том, что нужно посмотреть в Махачкале – в материале "Рамбелра".

Центр Этнической культуры

dagmuzey.ru

Центр Этнической культуры по праву можно назвать самым крупным музеем ремесел в республике. Здесь можно изучить работы дагестанских художников, ювелиров, гончаров и ткачей. И что больше всего нравится туристам – большинство изделий можно купить. Поэтому Центр Этнической культуры стоит посетить хотя бы для того, чтобы запастись сувенирами для близких.

Дом культуры "ТЕМП"

@temp_mhk

Дом культуры "ТЕМП" – это арт-кластер, где можно найти все, что душе угодно. Здесь проводят выставки современных художников, устраивают лекции, кинопоказы и творческие мастерские. Фрилансеры используют "ТЕМП" в качестве коворкинга, а туристы нередко останавливаются здесь за кофе и для того, чтобы купить книгу или одежду у местных дизайнеров – да-да, шоурумы здесь тоже есть.

Арт-кластер "Дом 15"

@15.dom

Ранее дом и двор этого пространства принадлежали знаменитому поэту и писателю Рамсулу Гамзатову. Теперь же эта локация является местом силы для молодежи. Здесь можно перекусить, послушать лекцию, посетить киноклуб, арт-мастерскую и послушать диджей-сет. Даже если в ваш приезд в "Доме 15" не будет проходить мероприятий, посетите это место, чтобы понаблюдать за модной дагестанской молодежью и отведать вкусной еды.

Центральная Джума-мечеть

В республике Дагестан порядка 95% населения исповедуют ислам. Центральная Джума-мечеть считается главной в Махачкале. Она построена по примеру знаменитой Голубой мечети в Стамбуле. Если вы не одеты для посещения мечети, но очень хотите в нее заглянуть, охранник выдаст вам халат с капюшоном и расскажет о правилах поведения.