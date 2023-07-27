Термальные источники России: куда поехать за оздоровлением

Термальные курорты – это места с естественными целебными источниками. Вода здесь нагрета до высокой температуры, а в ее состав входят полезные минералы и соли.

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Термальные источники благотворно влияют на кровеносную и дыхательную системы, опорно-двигательный аппарат и органы ЖКТ. Вдобавок к этому, это отличный способ профилактики и омоложения всего организма, который способствует избавлению от лишнего веса и релаксации, а также укрепляет иммунитет.

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Подробнее о местах в России, где можно отдохнуть на термальных источниках – в материале "Рамблера".

Мацеста

Термальный источник на курорте Мацеста считается одним из самых крупных сероводородных источников на территории России. Температура в бассейне достигает 46 градусов, поэтому отдыхать здесь можно круглый год. В термальном источнике Мацесты содержится более 20 оздоровительных минералов. Мацеста находится неподалеку от Сочи, поэтому это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с оздоровлением.

Байкал

Термальные источники здесь следует искать в Северном Прибайкалье. Больше всего регион славится фтористо-гидрокарбонатными и щелочными источниками, температура в которых достигает +40 градусов. После отдыха здесь можно отправиться изучать удивительную природу Байкала: например, посетить знаменитый остров Ольхон.

Тюмень

Немногие знают об этом, но Тюмень по праву называют термальной столицей России. В Тюменской области расположено порядка 20 термальных источников, обогащенных бромом, магнием, хлором и кальцием. Курорты предлагают отдыхающим не только окунуться в термальные источники, но также посетить сауны, бани и побаловать себя массажем.

Считается, что купание в тюменских термальных источниках оздоравливает пациентов с болезнями кожи, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми недугами.

Алтайский край