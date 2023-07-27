Поток туристов в Мурманскую область вырос на 20 процентов

Турпоток в Кольское Заполярье увеличился на 20 % за полгода. Мурманские власти уточнили, что статистика приведена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«Губернатор Андрей Чибис сообщил, что инвестор региона презентовал председателю правительства Михаилу Мишустину новый турпроект «Причал № 11», – пишут СМИ.

Планируется построить комплекс домов для путешественников с видом на Белое море. Над проектом работают в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет издание «МК в Мурманске».