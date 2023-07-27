Туристический отчет: путешествие в Крым через сухопутный коридор

Несмотря на регулярные атаки беспилотников, Крым остается популярным направлением для российских туристов. Власти предложили альтернативный маршрут через сухопутный коридор для доставки отдыхающих. О своем опыте путешествия рассказала туристка из Ярославля.

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23-летняя Екатерина сообщила, что поездка по сухопутному коридору была несколько затруднительной. Она отметила военную обстановку в Запорожской области, где видела разрушенные города и блокпосты. Пересечение границы сопровождалось строгим контролем со стороны силовиков.

Она также отметила наличие военной техники и слышала звуки «хлопков», которые она считает фейерверками. Вместе с тем, туристка посоветовала проехать Мариуполь быстрее, чтобы избежать неприятных впечатлений.

В социальных сетях появились отзывы других туристов о поездке по сухопутному коридору. Они также отмечают проверки со стороны ГАИ и присутствие большого количества военных и полиции.

Несмотря на сложности и напряженную обстановку, путешественники продолжают приезжать в Крым через сухопутный коридор. Таким образом, российские туристы подтверждают свое желание посетить полуостров, несмотря на потенциальные опасности.