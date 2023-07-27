Туристы забронировали около 40% мест в Крыму на август

"Средняя загрузка по всем средствам размещения самых разных уровней, включая санатории, порядка 40% на август. Это оплаченные брони, которые подтверждены на 100%. И порядка 53,5% действующая загрузка сейчас. Но при этом есть средства размещения, которые заполнены на 70-80%, некоторые - до 100%. По бронированию в общем поток ниже на порядка 20-25% по отношению к прошлому году, но ситуация очень динамично меняется, на нее так же быстро реагируют отели, снижая цены и давая дополнительные предложения. Ну и при повышенном спросе, конечно, цены будут повышаться. Так что сейчас достаточно адекватная цена, ниже, чем в прошлом году, как минимум на 15%", - сказал Волченко.