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Несколько убедительных причин побывать в Казани

В публикации издания ТУРИСТАС перечислены несколько главных причин того, почему следует побывать в Казани. На первом месте стоит особый татарский колорит. Многие, приехав в Казань, получают ощущение того, что они оказались за границей.

Несколько убедительных причин побывать в Казани
© Unsplash

Еще одной важной причиной является вкусная кухня. Многие по праву считают Казань одной из гастрономических столиц России. Следует отметить, что татарские традиции приготовления еды смогли проникнуть даже в фаст-фуд.

Нельзя не рассказать и о разнокультурной архитектуре столицы Татарстана. Ее наличие можно объяснить долгой и богатой историей этого города. Примечательно, что многие памятники архитектуры были отреставрированы и находятся в хорошем состоянии.