Турпоток в Хабаровском крае намерены увеличить до 1 млн человек

Туристический поток в Хабаровском крае рассчитывают увеличить до 1 млн человек в год в течение трех лет. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам встречи с ведущим утреннего шоу на радио "Комсомольская правда" Игорем Виттелем и его коллегой, автором и ведущим программы "Изолента Live" на радио Sputnik Трофимом Татаренковым.

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"Гости отмечают уникальность и особый характер наших жителей. Не остались они равнодушными и к природным красотам, оценили туристический потенциал территории. А мы, в свою очередь, планируем в течение трех лет увеличить турпоток до 1 млн человек ежегодно", - написал Дегтярев.

Общий турпоток в Хабаровском крае значительно сократился в 2020 и 2021 годах с учетом карантинных мер по предотвращению распространения в мире коронавирусной инфекции. По итогам 2022 года турпоток в Хабаровском крае превысил 554 тыс. человек. В доковидном 2019 году турпоток составлял 571 тыс. человек.

По словам Дегтярева, одной из точек притяжения в Хабаровске является площадь имени Ленина. В числе ее главных достопримечательностей - отметка "нулевой километр" федеральной автодороги Р297 "Амур" Чита - Хабаровск. Памятный знак открыли 25 сентября 2010 года, он олицетворяет собой соединение Европы с Азией. С этого места 27 августа 2010 года стартовал автопробег президента России Владимира Путина на машине Lada Kalina от Хабаровска до Читы.