В нашей стране есть слишком много перспективных направлений, чтобы их игнорировать. Один из самых живописных регионов России — Северный Кавказ. Здесь величественные горы, бескрайние озера и скалистые каньоны сочетаются с гостеприимством и необыкновенной культурой древних народов.

Туристический рекордсмен в регионе — Дагестан. Сюда съезжаются путешественники со всей страны, чтобы увидеть голубые воды Сулакского каньона и посетить другие фотогеничные места республики. Смотрите видео о том, что нужно сделать в Дагестане каждому туристу.