Как выглядят сочинские пляжи в разгар сезона: «Нет места дышать»

В этом сезоне черноморские курорты Росси пользуются особой популярностью — другие направления недоступны для многих россиян из-за высоких цен и отсутствия прямых перелетов. "Рамблер" разбирался в том, какая сейчас ситуация на юге страны.

© Unsplash.com

Одна из туристок рассказала, что в Адлере настолько забиты пляжи, что ей пришлось уйти с моря, потому что не смогла найти место. Женщина объясняет, что в полдень, когда уже очень жарко, появляется шанс найти свободное место, потому что многие отдыхающие уходят на обед.

Соцсети

Другая туристка рассказала, что в Лазаревском еще более много людей, чем в Адлере:

"Мы с Адлера в Лазаревское на несколько дней заехали, и вот там я поняла и почувствовала на себе выражение "как селедка в бочке"...".

Соцсети

Многие рассказывают, что в такой обстановке и вовсе некомфортно ни загорать, ни просто отдыхать:

"Абсолютно неприятно купаться на пляжах в Сочи. Вода неплохая, но количество народу зашкаливает. Просто нет места дышать! представьте, рядом с тобой в это пекло всегда чья-то рука или нога, шум, детские крики... Это разве отдых? Поэтому едем в Абхазию, чтобы просто услышать волны и полежать на пляже спокойно".

По словам некоторых россиян, такому даже не стоит удивляться, потому что так на курортах бывает всегда в разгар сезона: