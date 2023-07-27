В Приморье построят тематический парк развлечений

В России собираются строить гигантские парки развлечений. Диснейленды должны будут появиться во Владивостоке и Ялте.

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Как написали в телеграм-канале российского правительства, сейчас активно обсуждается возможность строительства в стране сразу двух парков развлечений со всей инфраструктурой. Такие комплексы будут расположены в нескольких часах езды от Ялты и Владивостока.

Расположение будущего парка развлечений во Владивостоке уже известно – это будет остров Русский. Там, по замыслу правительства, должен будет появиться сам комплекс развлечений: он будет вписан в природный ландшафт острова. Кроме того, проект должен предусматривать создание отелей на четыре и пять звезд, аквапарка, глэмпинга, парковок.

В правительстве уточнили, что проект приморского Диснейленда обеспечит рабочими местами 1,2 тысячи человек. Всю необходимую инфраструктуру, в том числе дороги, проведут за государственный счет.