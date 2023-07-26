Что посмотреть туристу в Геленджике и окрестностях

Российский юг принимает с каждым годом все большее количество туристов, однако, как ни странно, многие из наших соотечественников знают о достопримечательностях зарубежных стран гораздо больше, нежели о тех, что расположены в нашей стране.

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В этом материале "Рамблер" расскажет о самых интересных и красивых местах города Геленджик, которые стоит посетить, приезжая туда на отдых.

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Гебиусские водопады

Поездка в это место подойдет и для семей с детьми, и для пожилых активных туристов – маршруты по природной достопримечателньности продуманы и хорошо оборудованы – предусмотрены лестницы и мостики там, где это необходимо для комфорта отдыхающих.

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Целый комплекс водопадов находится в 60 км от города Геленджик. У входа предусмотрена бесплатная парковка. Прогулки по территории платные – экологический сбор составляет около трехсот рублей с человека.

В этом месте вы сможете насладиться потрясающей красотой семи водопадов. Высота самого большого из них достигает 20 метров. Желающие могут подняться к основаниям водопадов или искупаться в чашах некоторых из них.

Здесь вы сможете загадать желание у "дерева желаний" и даже прокатиться на верблюде.

Добираться лучше на машине, так как общественный транспорт до самого парка не идет – придется еще преодолеть путь длиною в 8 км от Архипо-осиповки, до которой можно добраться на автобусе.

Дольмены реки Жане

Дольмены реки Жане – реконструированный археологический комплекс. Строения, сохранившиеся здесь, были созданы несколько тысяч лет назад. В этом месте вы сможете увидеть и рассмотреть три каменные конструкции и ритуальную площадь, где в древние времена совершались захоронения. В лесу находится еще один дольмен, только плиточный. Там же сохранились остатки других разрушенных сооружений.

Помимо прочего, здесь вы увидите сразу два водопада, в которых можно искупаться.

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Летом на территории работает кемпинг с сувенирными лавками и кафе.

Из Геленджика добраться до села Возрождение, где неподалеку расположились Дольмены, можно любым способом – на общественной транспорте, такси или лично автомобиле.

Сухогруз «Рио»

В районе мыса Дооб у берегов села Кабардинка, что в 20 км от г. Геленджика, еще в декабре 2018 года появился интересный объект – на мель сел африканский сухогруз "Рио". Во время шторма он был выброшен на берег, а все члены экипажа еще долгое время оставались на судне в ожидании инструкций. Когда стало ясно, что страховые конторы не покроют затрат, требуемых на спасение судна, вся команда была эвакуирована с сухогруза, а он перешел под охрану пограничников.

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