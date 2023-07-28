Скандальный «Шарташ Пляж» закрылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге руководство терм «Баден-Бадена» приостановило работу пляжа на Шарташе. Об этом заявили в официальной группе «ВКонтакте».

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«Центр досуга и отдыха «Шарташ Пляж» приостановил свою деятельность», – сообщили в паблике.

Такое решение принято из-за судебного решения об ограничении использования объекта для отдыха.

В сети «Баден-Баден» пояснили, что из-за запрета не могут предоставить отдыхающим качественные и безопасные услуги.

Как только будут решены все юридические вопросы, «Шарташ пляж» вновь откроет свои двери для горожан.

Недавно Арбитражный суд Свердловской области снял часть ограничений, наложенных на строения бизнесмена Евгения Кононова на Шарташе, в частности, ему разрешили эксплуатировать песочный пляж, зону с шезлонгами.

На защиту построенных возле озера Шарташ бассейнов встал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Это интересный проект с точки зрения возможности жителям получать оздоровительные услуги. И мне обидно, что объект не будет работать в силу ограничительных мер», – отметил во время объезда города Орлов.