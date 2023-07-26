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Музей Есенина зовет туристов дегустировать варенье

Те, кто приедет в субботу в Контантиново, получат представление о летнем быте помещичьих усадеб – здесь расположен дом Лидии Кашиной, которая не раз вдохновляла Есенина на прекрасные строки.

Музей Есенина зовет туристов дегустировать варенье
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Экскурсию в этот день проведут в театрализованном формате «Ожившие воспоминания». Расскажут и о варенье – кто и что писал о нем из русских прозаиков и поэтом, как готовили это лакомство многие десятки лет назад.

Дегустация варенья начнется в 11:30 и продлится до 13:00.

Возрастное ограничение 0+.