Музей Есенина зовет туристов дегустировать варенье

Те, кто приедет в субботу в Контантиново, получат представление о летнем быте помещичьих усадеб – здесь расположен дом Лидии Кашиной, которая не раз вдохновляла Есенина на прекрасные строки.

Экскурсию в этот день проведут в театрализованном формате «Ожившие воспоминания». Расскажут и о варенье – кто и что писал о нем из русских прозаиков и поэтом, как готовили это лакомство многие десятки лет назад.