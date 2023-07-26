Разработан туристический маршрут "Жигулевские выходные"

Увидеть бункер Сталина, насладиться красотой Самарской Луки (единственные на Европейской равнине Жигулевские горы), совершить паломничество по святыням и вдохнуть волжский ветер на яхте или в конном походе - все это в Самарской области можно успеть за 3-4 дня на турмаршруте "Жигулевские выходные".

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Такие туры создают в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Все они проходят экспертную оценку. Утверждено уже 37 маршрутов. Подробнее о них - на странице Russia.Travel. Для лета вполне подойдут туры по регионам на Волге: "Ярославия - страна городов", "В Тверскую область по велению души", рассчитанные на 2-4 дня.

Здесь и экскурсия по неоготическому замку Гарибальди, где гостей встретят крылатые грифоны, и знакомство с коллекцией концептов и раритетов АвтоВАЗа, и дегустация волжских угощений - жигулевского пива, сыра и тройной ухи.