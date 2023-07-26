Как провести время на суровой, но красивой Колыме

Озеро Джека Лондона, мыс Спящий дракон, гора Карамкенская корона - вовсе не названия мест из детской сказки или компьютерной игры в жанре фэнтези. Это интригующие и манящие топонимы с карты российского региона - Магаданской области. Возможно, Колыма - пока далеко не самое популярное направление, куда можно отправиться на отдых. Но, начиная с пандемийных времен, когда поездки во многие страны оказались недоступны, турист облюбовал и эту область. Если в 2020 году ее посетили 65 тысяч человек, то в 2021-м - уже 87 тысяч. А в 2022-м турпоток вырос еще на 41 процент в сравнении с предыдущим годом.

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Девственная природа труднодоступных мест, нереальной красоты виды и интересная история - вот что может предложить гостям край. Как правило, за очень немалые деньги, ведь в некоторые уголки можно добраться только на вертолете или транспорте высокой проходимости.

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Сезон фестивалей

Одно из самых зрелищных событий Магадана - соревнования по промывке золота "Старательский фарт". Эти уникальные для России соревнования пройдут 29 июля. На участие поступило 155 заявок, в том числе 20 из других регионов. До состязаний допустят 70 человек - в честь 70-летия области. Как объявили в правительстве региона, автоматически исключат участников прежних сезонов, а среди оставшихся проведут жеребьевку.

"Старательский фарт" пройдет в рамках "Золотого фестиваля" в недавно построенном этнопарке "Дюкча". Участникам соревнований нужно за 15 минут намыть как можно больше золота. Победителю вручат миллион рублей. Гостей праздника ожидает розыгрыш призов, яркая музыкально-развлекательная программа и борьба за звание "Счастливого зрителя".

В этом году "Старательский фарт" снова соберет желающих стать миллионером за 15 минут. Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области

В этом году также состоится мероприятие, посвященное местной кухне. Причем не традиционной, а новой.

- К нему мы привлекаем наших рестораторов, которые представят свои гастрономические изыски и видение колымских продуктов, - рассказал заместитель министра культуры и туризма Магаданской области Максим Шурхно. - А непосредственно на фестивале можно будет приобрести что-то из гастрономических наборов и сувениры.

На этом интересные для туристов и местных жителей мероприятия не заканчиваются - 12 августа проведут фестиваль "Клевая Колыма". Когда-то соревнования рыболовов были исключительно зимними. Но в этом году они впервые состоятся летом. Местом рыбалки станет спиннинговый участок на реке Ола.

- Там есть площадка для культурной программы, удобная береговая линия, хорошие подъездные пути, которые министерство дорожного хозяйства и транспорта подготовит к приезду гостей, - рассказал заместитель председателя правительства области Андрей Белозерцев.

Бюджетное путешествие

Туристы, которые окажутся в Магадане 12 августа, могут отправиться в увлекательное путешествие к горе Каменный венец. Она считается одним из неофициальных символов столицы Колымы. Именно на этот день намечена экскурсия "По следам истории". Стоимость участия относительно невысокая - 1500 рублей. Причем билет можно оплатить "Пушкинской картой". Протяженность маршрута - 17 километров, а время в пути - 11 часов. Участникам похода обещают невероятный вид на бухту Нагаева и Магадана с нового ракурса.

"Во время этой прогулки можно увидеть надписи моряков, оставленные на скалах 100 лет назад, а также погрузиться в непередаваемую атмосферу колымского леса", - анонсируют в региональном Туристическом информационном центре (ТИЦ).

Маршрут пройдет через густой лес и изобилующую кочками тундру по оборудованной тропе, вдоль которой расположены скамейки для отдыха, качели и места для привала. Обратный путь в город пройдет по южному побережью бухты Нагаева через песчаные пляжи по отливу, где можно наблюдать за морскими птицами и любопытными нерпами, то и дело выныривающими из воды.

Эта экскурсия подходит не только опытным, но и начинающим путешественникам. С собой желательно иметь резиновые сапоги для прохождения болотистых участков или другую непромокаемую обувь. Так что почувствовать себя бывалым туристом можно, не слишком далеко уходя от Магадана и не выкладывая кругленькую сумму. Планируя путешествие на Колыму или просто случайно оказавшись в ее столице, загляните на сайт ТИЦ - там периодически публикуют анонсы таких путешествий.

В окрестностях областной столицы проходит еще один подобный несложный маршрут - тропа "Черный ключ". Она достаточно безопасная и живописная, а потому пользуется большой популярностью у туристов. По пути обустроены видовые площадки. За информационную составляющую и безопасность отвечают профессиональные экскурсоводы, хорошо знающие историю города.

Как на Марсе

Не покидая Колымы, можно как будто побывать на Марсе. Ландшафт планеты очень напоминают окрестности горы Карамкенская корона. Возвращаться сюда любят даже опытные местные походники. Например, Снежана Костюк знает свой регион очень хорошо. И маршрут на гору считает незабываемым. К слову, название происходит от находившегося неподалеку поселка Карамкен и самой формы скалы, которая заметна издалека.

- Это место ни на что не похоже. Здесь марсианские пейзажи - грунт окрашен в охристый цвет. Когда идешь по гребню, то видно, что само "марсово поле" оранжевое. А остальные склоны могут быть от свекольного до светло-зеленого оттенка, - делится впечатлениями Снежана Костюк.

"Колымский Марс" находится примерно в 112 километрах от Магадана. Маршрут до Карамкенской короны круговой. Сюда стараются попасть все продвинутые туристы. Преимущество в том, что это поход одного дня - вы не сильно устанете, но успеете соскучиться по теплой ванне. До короны можно добраться за пять - шесть часов в спокойном темпе, на обратную дорогу вам потребуется в два раза раза меньше времени.

Можно договориться об экскурсии, которую для вас проведет профессиональный геолог. Он объяснит, почему эта местность окрасилась в такие причудливые цвета. Билет на "Марс" с трансфером из Магадана обойдется в 4600 рублей с человека, а если вы найдете возможность добраться самостоятельно - в 23 тысячи рублей с группы до 15 человек.

Заповедные места

Путешествия в некоторые отдаленные уголки Колымы займут несколько дней. Они обойдутся в десятки, а то и в сотни тысяч рублей.

Например, озеро Джека Лондона в Ягоднинском районе притягивает опытных туристов. Групповую поездку сюда предлагают примерно за 100 тысяч рублей. Это одно из мест, куда можно добраться только на транспорте высокой проходимости. Есть мнение, что его красота остается нетронутой именно потому, что к нему пока не проложили хорошую дорогу.

Туроператоры предупреждают: условия в пути достаточно суровые. Жить придется в палатках, учитывая, что заморозки бывают даже в теплое время года (снегом летом местных не удивить, недавний июльский снегопад - тому доказательство). Да и первоначальное название водоема говорит само за себя - Студеное. В честь американского писателя его переименовали в 1932 году. По легенде геологи нашли на берегу книгу "Мартин Иден". Согласно другой, чуть менее романтичной, но тоже красивой версии, название связано с тем, что Колыма - золотодобывающий регион. А Лондон рассказывал про золотую лихорадку, вот и решили увековечить его имя на карте.

Лежбище сивучей на Ямском архипелаге. Фото: Михаил Рудаков / ТИЦ Магаданской области

Другая труднодоступная территория - Ямские острова. Туда туристов доставляют на вертолетах. Там можно увидеть медведей, птичий базар, лежбища сивучей. Из-за высокой стоимости (за десятидневный тур просят от 350 тысяч рублей с человека) на островах бывают лишь очень обеспеченные туристы. Впрочем, на птичьи базары можно посмотреть и в окрестностях Магадана - в Нагаевской бухте. Там гнездятся бакланы, кайры, чайки, тупики…

В 45 километрах от областной столицы, в Охотском море, расположен остров Завьялова, где живут… овцебыки! Сюда искусственную популяцию заселили ученые, и сейчас они наблюдают за животными. За немалую сумму могут понаблюдать и туристы. Еще одна манящая, но труднодоступная точка на карте - Мотыклейские горячие ключи. Это направление для бывалых и опытных экстремалов, и добираются туда на снегоходах, по морю или на лыжах. Самые же труднодоступные достопримечательности, по словам Снежаны Костюк, - бывшие рудники ГУЛАГа. Например, Днепровский или Бутугычаг.

- Многие, отправляясь в Магадан, ставят перед собой задачу посетить эти места. Но нередко знакомство с историей ГУЛАГа ограничивается визитом в краеведческий музей. На третьем этаже есть экспозиция, посвященная этой теме, - отметила Снежана Костюк.

Визитная карточка

Колыма туристическая постепенно обустраивается и становится все более гостеприимной. Это касается популярного и очень красивого места - мыса Нюкля. В переводе с языка эвенов, которые все называют практичными и приземленными терминами, - "гниющая рыба". А еще у мыса есть и другие имена, данные русскими, - Спящий дракон и Спящая красавица. Здесь периодически проводят традиционные национальные праздники коренных народов Севера. Вообще, считается, что нет ни одного магаданца, не имеющего фотографии со смотровой площадки Нюкли. Сейчас здесь строят глэмпинг.

- Гостевые домики возводит магаданский инвестор. В ближайшее время их введут в эксплуатацию. Колымчане и приезжие туристы оценят задумку, - поделился Максим Шурхно. - Мы намерены облагородить территорию. Рядом расположен памятник первой колымской экспедиции. Этот мемориал также планируем обновить. Кроме того, обустроим смотровую площадку. Нюкля - место перспективное, по сути, визитная карточка региона.

Эксклюзивный подход

Одна из особенностей рынка туруслуг Магаданской области - отсутствие постоянного спроса. Такова конъюнктура. Здесь не продают пакетные туры. Туркомпании принимают в основном индивидуальные заказы. Но это гарантирует персональный подход.

- Мы работаем, исходя из заявок клиентов. Есть перечень направлений, куда человек может съездить, с расценками, временными затратами, описанием маршрутов. Турист, знакомясь с ними, выбирает то, что ему интересно: трекинги на природе, сплав по реке, морскую рыбалку или комплексное предложение. Говорит, нужно ли предоставить питание и проживание, - рассказал руководитель одной из магаданских туристических компаний Артур Федоров. - Знаю, что некоторые агентства путешествий часто составляют свои графики и под него набирают туристов. У нас же все индивидуально, и каких-то стандартных программ по расписанию нет.

Как рассказал Максим Шурхно, чаще всего люди планируют турпоездку на Колыму заранее. Предварительные бронирования туров идут как минимум за полгода, а то и за год.

Одна из причин - в регионе пока не так много гостиниц. В июне-

июле трехзвездочные отели в Магадане обычно загружены на 90 процентов. Стоимость гостиничных номеров при этом кусается. За одноместный просят от 5500 рублей за сутки.

Сейчас в областном центре строится первый в регионе четырехзвездочный отель. В нем будет более 120 номеров разных категорий. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

- Только после планомерной комплексной работы мы перейдем к этапу, когда сможем продавать в Магадан пакетные туры, - отмечает Максим Шурхно.

Кстати

Интересно провести время на Колыме можно не только в экстремальных дальних походах. Туристов ждут музеи, галереи, выставочные залы. В одном из обычных домов областного центра есть музей-квартира популярного советского певца предвоенного времени Вадима Козина.

На втором этаже культурно-спортивного комплекса "Металлист" работает галерея современного искусства Магаданского отделения Союза художников России. Здесь проходят коллективные и персональные выставки местных живописцев, графиков, скульпторов, косторезов, фотохудожников.

С историей геологического освоения региона и многочисленными причудливыми минералами можно познакомиться в выставочном зале Магаданского филиала фонда геологической информации. Там же есть и "Золотая комната", где посетитель увидит самые необычные самородки.