Пугающую туристов жуткую заброшенную деревню нашли в центре Костромы

«Толпы туристов и костромичей тут постоянно ходят, но после тротуара в районе рядов улица Чайковского напоминает дорогу в заброшенной деревне (грязь, лужи, ямы, кирпичи и прочие недостатки). И в таком состоянии она находится уже много лет. Сколько вам ещё нужно десятилетий привести город в порядок», — обратился автор поста к чиновникам.