Пугающую туристов жуткую заброшенную деревню нашли в центре Костромы
Она находится на улице Чайковского.
Костромичи ужаснулись внешним видом торговых рядов, узнал KOSTROMA.TODAY.
Горожане высказали свое недовольство в социальных сетях. По их словам, в центре Костромы находится очень жуткое место, которое напоминает заброшенную деревню.
«Толпы туристов и костромичей тут постоянно ходят, но после тротуара в районе рядов улица Чайковского напоминает дорогу в заброшенной деревне (грязь, лужи, ямы, кирпичи и прочие недостатки). И в таком состоянии она находится уже много лет. Сколько вам ещё нужно десятилетий привести город в порядок», — обратился автор поста к чиновникам.
Некоторые костромичи считают, что город вовсе не готов к туристам. Многие тут же стали вспоминать, какие еще места в центре Костромы нуждаются в ремонте. На ум сразу же пришел покосившийся на набережной забор, лестница на молочной горе и другие объекты.
Про другие улицы города, которые находятся за пределами центральной части, костромичи даже не стали вспоминать. Они считают, что недостатков там тоже хватает, но сперва нужно привести в порядок хотя бы туристические места.