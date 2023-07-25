Билеты из Сочи до Иркутска стоят дороже, чем на Мальдивы
Туристам из Сибири вернуться домой из Сочи будет стоить дороже, чем улететь за границу. Подробности сообщает «ФедералПресс».
«Сочи – Мале (Мальдивы) – 23 888 рублей, а Сочи – Иркутск – 25 443 рублей», – следует из анализа цен на август.
Долететь из Сочи в другие города Сибири стоит от 11 600 рублей, это минимальная цена за билет до Новосибирска – без багажа, сбора, возврата.
До Абакана из Сочи на август билеты – от 20 000 рублей, до Омска – от 12 000 рублей, до Красноярска и Барнаула из Сочи есть билеты на август по цене от 14 400 рублей.
Можно найти недорогие билеты из Сочи до Мале с пересадками в Турции и Дубае.
Билет из Сочи до Турции – от 5555 рублей на август, до Дубая – от 9215 рублей.