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Билеты из Сочи до Иркутска стоят дороже, чем на Мальдивы

Туристам из Сибири вернуться домой из Сочи будет стоить дороже, чем улететь за границу. Подробности сообщает «ФедералПресс».

Билеты из Сочи до Иркутска стоят дороже, чем на Мальдивы
© РИА "ФедералПресс"

«Сочи – Мале (Мальдивы) – 23 888 рублей, а Сочи – Иркутск – 25 443 рублей», – следует из анализа цен на август.

Долететь из Сочи в другие города Сибири стоит от 11 600 рублей, это минимальная цена за билет до Новосибирска – без багажа, сбора, возврата.

До Абакана из Сочи на август билеты – от 20 000 рублей, до Омска – от 12 000 рублей, до Красноярска и Барнаула из Сочи есть билеты на август по цене от 14 400 рублей.

Можно найти недорогие билеты из Сочи до Мале с пересадками в Турции и Дубае.

Билет из Сочи до Турции – от 5555 рублей на август, до Дубая – от 9215 рублей.