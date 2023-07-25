В уральском парке "Притяжение" закрыли эко-тропу

Эко-тропу в Магнитогорском парке "Притяжение" закрыли из-за несознательного поведения посетителей, которые с огромным энтузиазмом срывали кувшинки. Администрация парка вынуждена была принять такое решение после того, как гости разорили все кувшинки, которые могли достать.

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Представители парка призывают посетителей понять, что кувшинки не являются букетными растениями и не следует их рвать. Они также предупреждают, что кувшинки не обладают ароматом и быстро увядают. В настоящее время эко-тропа закрыта для восстановления.

В администрации парка надеются, что оставшиеся кувшинки восстановятся, а посетители будут более осознанно подходить к процессу посещения эко-тропы. Тогда парк сможет вновь открыть свои двери для посетителей.