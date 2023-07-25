В уральском парке "Притяжение" закрыли эко-тропу
Эко-тропу в Магнитогорском парке "Притяжение" закрыли из-за несознательного поведения посетителей, которые с огромным энтузиазмом срывали кувшинки. Администрация парка вынуждена была принять такое решение после того, как гости разорили все кувшинки, которые могли достать.
Представители парка призывают посетителей понять, что кувшинки не являются букетными растениями и не следует их рвать. Они также предупреждают, что кувшинки не обладают ароматом и быстро увядают. В настоящее время эко-тропа закрыта для восстановления.
В администрации парка надеются, что оставшиеся кувшинки восстановятся, а посетители будут более осознанно подходить к процессу посещения эко-тропы. Тогда парк сможет вновь открыть свои двери для посетителей.
Эко-тропа в Магнитогорском парке "Притяжение" была открыта как одна из достопримечательностей второй очереди строительства ландшафтного городского курорта Магнитогорска. Однако, радовать гостей эта тропа успела всего лишь 10 дней.