Холодное пиво на пляже: в Сочи начали штрафовать туристов
Принять солнечные ванны с кружкой пива, лежа на шезлонге, не получится без штрафа. Об этом предупредили в МЦУ Сочи.
«Запрещено любое употребление спиртных напитков во дворах, на детских площадках, в подъездах, парках, скверах, на пляжах и в других общественных местах», – говорится в сообщении.
Под запрет попадает все, что крепче 0,5 градуса. Предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. За лето составлено 1374 административных протокола о распитии спиртных напитков.
Можно употреблять алкоголь в барах, кафе, ресторанах, столовых, номерах отелей. Ответственность наступает с 16 лет, но если взрослые отдадут алкоголь ребенку, то могут быть оштрафованы сразу на 3000 рублей. За появление в нетрезвом виде в общественном месте можно получить 15 суток ареста.