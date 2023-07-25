Холодное пиво на пляже: в Сочи начали штрафовать туристов

Принять солнечные ванны с кружкой пива, лежа на шезлонге, не получится без штрафа. Об этом предупредили в МЦУ Сочи.

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«Запрещено любое употребление спиртных напитков во дворах, на детских площадках, в подъездах, парках, скверах, на пляжах и в других общественных местах», – говорится в сообщении.

Под запрет попадает все, что крепче 0,5 градуса. Предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. За лето составлено 1374 административных протокола о распитии спиртных напитков.