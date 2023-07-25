Почта России представила туристический маршрут по Тамбовской области

На сайте pochta-travel.ru появился туристический маршрут по Тамбовской области «Выходные в яблочной столице». Он стал частью проекта «Почтовый туризм», который развивает Почта России вместе с Русским географическим обществом .

Маршрут по Тамбовской области займёт два дня. Туристы смогут побывать в Мичуринске — единственном в России аграрном наукограде, рядом с которым проходил старинный «фруктовый» почтовый тракт. В столице региона путешественники смогут отправить открытки и сувениры из главпочтамта с 200-летней историей, рассмотреть старинные марки и другие редкие экспонаты в музее Тамбовской почты. Полюбоваться храмами, набережной реки Цны, побывать на театрализованной экскурсии в самом популярном музее города — Усадьбе Асеевых.

Почтовый туристический маршрут по Тамбовской области можно скачать на телефон, а также послушать подкаст «Места с открыток» с гидами, путешественниками, местными жителями и сотрудниками Почты.

В основе маршрутов проекта «Почтовый туризм» — популярные достопримечательности, на которые туристам предлагается взглянуть под новым, «почтовым» углом зрения. Их разработали сертифицированные гиды и эксперты Почты. Маршруты дополнены фотографиями из архивов конкурса РГО «Самая красивая страна», фактами из истории развития почты, статистикой и полезными советами для путешественников.