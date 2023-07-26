Когда дешевле отдыхать на Черном море: в будни или выходные

Летний сезон продолжается, многие бронируют отели через интернет, и некоторые заметили, что цена зависит от дня недели и агрегатора, а иногда сутки обойдутся дороже «оптом». «ФедералПресс» узнал, так ли это на самом деле.

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Дороже ли отдыхать в выходные

При бронировании на «Гугл.путешествиях» некоторые читатели заметили наценку в выходные. Например, в будни нужно отдать 1650 рублей за номер в «Вилла Плаза» в Лазаревском, а на выходных – 4500 рублей. Такая же ситуация с отелями, в которых сутки стоят от 40 тысяч рублей – в выходные еще дороже. Также пользователи увидели при использовании другого агрегатора, что цена за сутки вырастает, если бронировать сразу несколько дней.

«Нас обманывают, оптом всегда дешевле, почему одни сутки стоят 4500 рублей, а при бронировании на четыре дня выходит, что день более 7000 рублей», – написала читательница.

В одном из отелей пояснили, что речь идет о разных номерах. То есть сутки при бронировании «оптом» вышли дороже, потому что остались только полулюксы. А в выходные вышло дороже, потому что закончились номера класса «стандарт», и цена стала заметно выше. То есть наценок нет, как может показаться на первый взгляд, но поторопиться стоит, чтобы забронировать отель с выгодой для себя и увеличить выбор.

Почему бронируют через агрегаторы