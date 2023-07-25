Жители возмущены платным входом на пляж в Якутске: «За каждый чих плати»

На городском пляже Якутска в 202-м микрорайоне установили плату за вход – его стоимость составляет 500 рублей. Местные жители жалуются, что место отдыха не оборудовано и не очищено, чтобы платить такие деньги за возможность искупаться.

© ФедералПресс

Согласно вывеске у входа, теперь за деньги доступны и другие услуги. Например, оставить вещи в камере хранения можно за 100 рублей. В случае утери ключа, однако, придется заплатить штраф в размере 400 рублей. Также есть возможность арендовать зонт и шезлонг – за час просят 150 рублей, за день – 500 рублей.

Как пишет SakhaDay со ссылкой на мэрию Якутска, территория пляжа не будет огорожена, а плата за вход подразумевает аренду зонта и шезлонга на день. Бесплатно могут проходить те, кто не намерен пользоваться услугами. Тем не менее данная новость возмутила местных жителей, которые не преминули оставить комментарии в соцсетях.