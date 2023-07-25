Сапсерфер встретился с белухами в открытом море под Владивостоком

Мужчина рассчитывал покататься на борде под Владивостоком, но у обитателей моря были другие планы. Яркая доска сапсерфа привлекла животных, и они решили составить компанию спортсмену во время тренировки. Белухи терлись о доску спинами, плавали вокруг, ныряли и пытались заигрывать со спортсменом. Животные коснулись ног сапсерфера и даже успели прикусить, но сразу отпустили. Это не первый случай встречи с белухами во Владивостоке. В феврале полюбоваться животными можно было у Токаревского маяка.