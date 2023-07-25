Топ красивых мест в Калининграде для фотосессии

В Калининградской области находятся сотни достопримечательностей, которые станут отличными декорациями для фотосессии. Мы расскажем про самые интересные места в Калининграде и его окрестностях, где можно сделать качественные снимки для семейного архива или крутой контент для подписчиков вашего блога

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Как подготовиться

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Калининградская область — относительно небольшой регион, но с развитой транспортной инфраструктурой. Даже до отдаленных локаций можно добраться за 1-2 часа. В вашем распоряжении городской транспорт, пригородные электрички, автобусы и такси. Также вы можете арендовать машину.

Самые известные места можно осмотреть за выходные. Многие из достопримечательностей города расположены компактно — между ними легко перемещаться пешком. Однако если вы хотите познакомиться со всем регионом, стоит посвятить этому отпуск.

Здешний климат мягкий. Тут почти не бывает трескучих морозов и изнуряющей жары. Поздней осенью и зимой возможны ливни, мокрая метель и шторма. Вам вряд ли понадобится утепленная зимняя одежда, но перед поездкой лучше свериться с прогнозом погоды.

Если задумаете пляжную фотосессию, ее придется проводить на берегу. Обычно только к середине июля прибрежные воды Балтийского моря прогреваются до 23°C.

Возьмите с собой:

• Костюмы и косметику, если на снимках вы не планируете быть в своем повседневном образе.

• Оборудование для съемки — камеру, штатив, осветитель и прочее.

• Ноутбук с заранее установленным софтом. Для общих задач подойдут бесплатные фоторедакторы. Для портретной съемки и селфи также будут полезны приложения для макияжа на фото.

Остров Канта

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Красивая локация в самом центре города. Большую часть острова занимает парковая зона. На центральной аллее периодически проводятся концерты и ярмарки.

В восточной части расположен Кафедральный собор (Домский собор Богоматери и Святого Адальберта). Это историческое здание первой половины XIV века (точная дата постройки неизвестна). В ходе Второй мировой войны оно было серьезно повреждено, но в 1990-е годы восстановлено. Сейчас используется как музей. За небольшую плату можно приобрести входной билет и свободно осмотреть внутренние помещения, послушать органный концерт или же пойти на тематические экскурсии.

На остров можно попасть через пешеходный Медовый мост в восточной оконечности или через спуск с эстакады Ленинского проспекта — в западной.

Рыбная деревня

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Вдоль западного берега Октябрьского острова расположена Рыбная деревня. Название района отсылает к портовым и складским помещениям, а также к рыбным лавкам, которые находились здесь в прошлом. Старые сооружения не сохранились, но вместо них выстроен комплекс зданий в ганзейском стиле В них размещаются отели, кафе, рестораны и бизнес-центры. Взглянуть на окрестности с высоты можно на смотровой башне «Маяк».

Локация привлекает много туристов. Чтобы делать снимки в более комфортных условиях, приходите сюда рано утром.

Литовский вал

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Калининград (до 1946 года — Кёнигсберг) на протяжении многих веков был столичным городом. Для его защиты строились многочисленные фортификационные сооружения — стены, форты, замковые секции, крепости. Многие из них в почти первозданном виде сохранились до наших дней. Ряд объектов прошел реставрацию и открыт для посещения.

Литовский вал — это комплекс фортификационных объектов с общей протяженностью около 1 км. Он расположен вдоль одноименной улицы неподалеку от Верхнего пруда. На территории также находятся крепостной ров и небольшой парк.

Башня Дона

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Еще одно фортификационное сооружение. Построено в середине XIX века. Свое название получило в честь генерала-фельдмаршала Карла Фридриха Эмилия Дона Шлобиттена.

На территории комплекса есть ров с водой, крепостная стена и непосредственно здание башни. Сооружение располагается на юго-восточном берегу Верхнего пруда, неподалеку от Литовского вала.

Сейчас в здании находится Музей янтаря. Доступ на прилегающую территорию (ее можно осматривать бесплатно) открывается в рабочие часы музея.

Росгартенские ворота

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Здание постройки середины XIX века — одни из ворот старого города. Стены сооружения имеют характерные зубцы, фасад украшен барельефами и щитами. Расположены рядом с Музеем янтаря.

Верхний и Нижний пруд

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Два крупных, вытянутых с юга на север водоема. Разделены между собой улицей Черняховского. На большей части берега обустроен променад. Поблизости есть парки, скверы, фонтаны, скульптуры, многочисленные кафе и рестораны.

Попасть к прудам можно из разных точек. Проще всего это сделать от Музея янтаря. Также можно двигаться на север от Дома Советов — он находится напротив острова Канта и хорошо заметен издалека.

Центральный парк

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Большая парковая зона в северо-западной части города. На части территории установлены аттракционы. Остальное пространство занимают зеленые насаждения с тропинками и скульптурами., У центрального входа вы увидите Театр кукол. Он располагается в историческом здании — бывшей кирхе Памяти Королевы Луизы., За театром находится Дом художника — изначально это приют для бедных Карла Альбрехта.

Главный вход в парк находится на проспекте Победы. Еще можно попасть на территорию с улицы Дмитрия Донского.

Пруд Поплавок

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Небольшой водоем также в северо-западной части Калининграда. Вдоль берега обустроены дорожки для прогулок. Спуститься к пруду можно со стороны проспекта Мира. Эта улица сама по себе заслуживает внимания — на ней сохранилось много зданий старой постройки. В целом это тихий уютный район с романтической атмосферой.

Променад в Зеленоградске

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Мы рассмотрели красивые места в Калининграде для фотосессии, но достопримечательности есть не только в областном центре. В Зеленоградске вдоль балтийского побережья обустроен променад — прогулочная зона с общей протяженностью более 2 км. При желании с променада можно спуститься на песчаный пляж или пройтись по пирсу.

В самом городе тоже есть на что посмотреть. В северо-восточной части расположен большой парк с Тортилиным прудом. Сохранилось много старых зданий — значительная их часть отреставрирована и находится в хорошем состоянии.

Добраться от Калининграда до Зеленоградска можно на электричке, пригородном автобусе или машине. На электричке дорога займет около 30 минут.

Мост Королевы Луизы

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Автомобильный мост в Советске на границе с Литвой. Построен в начале XX века. В ходе Великой Отечественной войны был взорван отступающими немецкими войсками. В дальнейшем восстановлен. Поскольку относится к пограничным объектам, на самом мосту фотографироваться нельзя. Однако основные конструкции хорошо видны с берега Немана.

Луиза — жена прусского короля Фридриха Вильгельма III. Как историческая личность, обычно он оценивается отрицательно. Луиза, наоборот, сумела завоевать сердца подданных. Неожиданно для многих она проявила твердость и политическое чутье в годы наполеоновских войн, став для своих подданных символом борьбы (Пруссия терпела одну военную неудачу за другой).

Скоропостижная смерть королевы в возрасте 34 лет окончательно сформировала светлый, но трагический образ.

Помимо моста, в честь Луизы в Советске построен театр и поставлен памятник в парке «Якобсруэ».

Доехать до города можно на электричке примерно за 2 часа. Это неудобный способ — единственный состав отходит вечером, а обратный в Калининград — рано утром. Лучше воспользоваться автобусом или машиной.

Заключение

Мы рассмотрели лучшие места Калининграда, в которых можно организовать необычную