Где в Карелии попробовать блюда, приготовленные по уникальным рецептам

Карелия - край бездонных озер, первозданных хвойных лесов, старинных храмов, уникальной истории, а еще - очень вкусной кухни.

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Выбирая маршрут, лучше удалиться от трасс и мегаполисов, углубиться в лес и остановиться где-нибудь на берегу реликтового озера Янисъярви, самого древнего в Европе. Поселок Вяртсиля находится в 322 километрах от Петрозаводска и неподалеку от знаменитого города Сортавала.

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Янисъярви входит в бассейн озер Ладожского озера, в переводе с финского означает "заячье озеро". Почти все берега каменистые, часто покрытые лесом. Говорят, что Янисъярви - метеоритный кратер, образовавшийся более 700 миллионов лет назад. Каменисто-песчаное дно озера благоприятно для обитания лососевых рыб, а про размеры щук, которые здесь водятся, ходят легенды. Рыбалка на озере популярна у туристов в любое время года: без улова не останется даже начинающий рыбак.

- Именно рыба составляет основу блюд национальной кухни. Она прекрасно сочетается с растущими в карельских лесах грибами, ягодами и готовится по особым рецептам. Карело-финская кухня очень сытная, разнообразная, - рассказывают повара отель-клуба "Гардарика", который находится у самого берега Янисъярви. Необычное название отеля переводится как "страна городов". Скандинавы так сперва называли северные земли, а затем - всю Русь.

Здесь непременно стоит попробовать карельского судака с белыми грибами в сметанном соусе с сыром. Блюдо запекают в чугунных сковородках, как в старину. Таким образом, блюдо сохраняет свой натуральный вкус и экологическую чистоту. Часто при приготовлении одного блюда в Карелии используют несколько видов рыбы, а в некоторых сочетают рыбу и мясо. Вкусное жаркое по-старокарельски в глиняном горшочке - это волшебное сочетание свинины, форели, картофеля, сливок и сыра. А как необычен салат из лосося со сливочным соусом! В нем используются форель, маринованные огурцы, яблоки и яйца. Горожанам, привыкшим к магазинным шампиньонам, стоит попробовать настоящие белые грибы и лисички, выросшие в лесу. Они ароматные, вкусные и питательные. Из белых грибов готовят нежнейший крем-пюре. В основе карельской пасты - спагетти, грибы, курица и сливки.

А знаете, какая ягода растет только в Карелии? Морошка! Ее называют царской и приписывают множество полезных свойств. Внешне она напоминает огромную малину ярко-оранжевого цвета. Морошка растет на болоте и трудоемка в сборе. И очень пикантно обнаружить ее в пироге "Золото Скандинавии", который кулинары готовят по эксклюзивному рецепту. Невероятно вкусны и полезны натуральные морсы из свежих лесных ягод - брусники, клюквы, черники. Ну и конечно, нужно непременно попробовать карельскую калитку - пирожок из соленого ржано-пшеничного теста на кефире. А в основе скандинавского яблочного пирога - песочное тесто, сливки и фрукты.

За вкусной трапезой в ресторане с витражным окном, за которым открывается великолепный вид на бескрайнее озеро, незаметно проходит время. Но нужно успеть погулять по девственно чистому хвойному лесу, вдохнуть аромат насыщенного озоном воздуха. А вечером поиграть в бильярд и сходить в русскую баню или финскую сауну.