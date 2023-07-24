Отдых в Чечне в 2023 году: что нужно знать, куда поехать, сколько стоит

Чеченская Республика превращается в крупный туристический центр Кавказа. По итогам 2023 года местные власти ожидают роста турпотока на 30%. В 2022 году республику посетили более 230 тысяч отдыхающих. Что следует посетить в Чечне, чего ни в коем случае нельзя делать в республике, насколько там безопасно, сколько стоит отдых — в материале NEWS.ru.

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Что посмотреть в Грозном

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Практически всех туристов впечатляет столица республики — Грозный, город, переживший две разрушительные войны. Читая отзывы туристов, нетрудно понять: сегодня в чеченской столице почти ничего не напоминает о боевых действиях, которые там велись.

«Возрожденный Грозный впечатлил. За прошедшие после окончания войны годы он очень изменился», — делится одна из отдыхающих своими впечатлениями на платформе «Отзовик».

По ее словам, экскурсию стоит начать с посещения Цветочного парка, протянувшегося вдоль проспекта Ахмата Кадырова: «Он является одним из самых популярных мест отдыха грозненцев и туристическим объектом, в котором прогуливаются гости города. Парк разбит у подножья бизнес-центра «Грозный сити».

Еще одна визитная карточка города, продолжает девушка, — бизнес-квартал «Грозный-сити». Он включает семь красивейших зданий: гостиницы, бизнес-центр и жилой комплекс, на верхней точке которого видны огромные часы с 14-метровым циферблатом.

Туристы указывают, что на крыше одного из небоскребов есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город, в том числе и резиденцию главы республики: «Но по каким-то причинам любая съемка этой стороны строго запрещена».

Те, кто уже побывал в Грозном, отмечают, что мечеть «Сердце Чечни», расположенная рядом с «Грозным-сити», — обязательный пункт экскурсионной программы: «Вход внутрь строго ограничен дресс-кодом. У женщин должна быть довольно длинная юбка, закрыты руки и декольте, платок на голове».

Туристка Мария в своем отзыве рекомендует посетить церковь Архангела Михаила, это единственный православный храм в Чечне: «99% населения в республике проповедуют ислам, но этот храм имеет историческое значение. Впервые он был построен в 1868 году на деньги русских и армянских купцов, но был практически полностью разрушен в период первой и второй чеченских войн. Вход в храм — как в аэропорт — с полным досмотром. Это после теракта в 2013 году, когда погибло несколько прихожан».

Туристка Анна Комарова, побывавшая недавно в Грозном, отмечает, что по духу город очень напоминает арабские города:

«Повсюду стройки, какие-то безумные проекты, строгие религиозные ограничения, портреты лидеров на каждом углу и невероятная чистота».

Чечня за пределами столицы

Ольга из Туапсе советует не ограничиваться посещением Грозного:

«Из столицы легко съездить на экскурсии в Курчалой, Аргунское ущелье, на Нихалойские водопады, на озеро Кезеной-Ам».

Турист Олег Юсупов в своем отзыве соглашается с тем, что Грозный — это еще не вся Чечня.

«Самое яркое впечатление на меня произвело озеро Казеной-Ам. Находится оно в двух часах езды от Грозного. Дорога не утомительная, виды на пути потрясающие, останавливались несколько раз на съемки. Купаться в озере нельзя, но это только на территории Чечни. Мы не удержались и нашли небольшой пляж озера, который был дагестанским. Вода холодная — 10–15 градусов, но окунуться в жару обязательно стоит», — рассказал в своем отзыве мужчина.

«Отдельный пункт, — говорит он, — древний город Хой. В переводе с чеченского означает «дозор». Руины поражают! Смотровые башни и домики располагаются прямо на скалах».

Он также советует остановиться на несколько часов в городе Итум-Кале:

«Там есть замечательный музей и большая хорошо сохранившаяся крепость».

После этого, говорит турист, стоит отправиться в Цой-Педе, он находится в 40 км от города. Правда, добираться туда придется по грунтовой дороге.

Какой сервис в Чечне

Местные власти стараются развивать туризм. Директор регионального департамента туризма, реализации программ и проектов Мед Атиев ранее рассказывал журналистам, что отрасль активно растет и развивается, турпоток ежегодно увеличивается на 30%. По его словам, в нынешнем сезоне раннее бронирование отелей наблюдается во всех категориях номерного фонда.

«Объявлений о продаже гостиниц и отелей у нас нет. Наоборот, в республике активно строятся гостевые дома для размещения туристов», — отметил Атиев.

При этом республика предлагает отдыхающим широкий спектр туристических продуктов: горнолыжный, деловой, гастрономический туризм, санаторно-курортное лечение. Чеченская Республика готова принимать порядка 600 тысяч туристов в год. С 2019 года турпоток в регион ежегодно растет.

Однако у отдыхающих все еще остаются вопросы к сервису. Один из туристов в своем отзыве написал, что «в Чечне плохо с работой, поэтому пытаются зарабатывать на всём». По его словам, гиды порой плохо владеют темой экскурсии: «Но бывает, что попадаются и знающие экскурсоводы. Экскурсовод Хамзат очень понравился».

Некоторые указывают на некачественную работу туристических агентств:

«Цены при этом остаются высокими, так как нет конкуренции. Я брал одну экскурсию, и она была ужасной: во-первых, компания самовольно перенесла дату поездки, не предупредив меня об этом. На второй день, когда экскурсия в итоге состоялась, не хватило места всем пассажирам, и часть была вынуждена потерять целый день, никуда не уехав. Водитель все время торопил нас (мы ехали в горный район республики), так как нужно было проехать очередной блокпост до определенного времени».

Александр из Самары, недавно побывавший в Чеченской Республике, рассказал NEWS.ru, что, напротив, остался доволен высоким уровнем сервиса в регионе:

«Если вы остановитесь в гостинице в центре Грозного, то получите весь набор услуг, как это положено в любом цивилизованном мегаполисе. Все вежливые, корректные. Когда у меня заболел ребенок, персонал проявил внимание и заботу, нам помогли оперативно организовать медицинскую помощь».

По его словам, за неделю пребывания в республике он ни разу не столкнулся с хамством.

Наталья из Севастополя подтверждает, что «гостеприимство зашкаливает в хорошем смысле слова».

Безопасно ли в Чечне

Вопрос безопасности в Чеченской Республике волнует практически всех. Побывавшие там утверждают — туристам бояться нечего.

«Ехать в республику вполне безопасно, ездила отдыхать в Чечню несколько раз на машине, в том числе и одна. Люди гостеприимные, никакого негатива не встретила. В Грозном обычно гуляем до полуночи. Посещала озеро Кезеной-Ам, несколько дней жила на базе — все охраняется, все тихо, спокойно, гуляла по окрестностям. Желательно с уважением относиться к местным обычаям — в отношении одежды и алкоголя. Женщинам лучше не носить слишком откровенную одежду, да и мужчинам желательно футболка и брюки», — рассказала в своем отзыве туристка Мария.

Жительница Московской области, недавно посетившая Грозный, отмечает, что военные действия в регионе давно в прошлом: «По улицам никто не ходит с автоматами, но некоторые в нашей стране по-прежнему считают, что приезжать сюда небезопасно».

Пользователь Виорел утверждает, что Чечня — самая безопасная республика Кавказа.

«Я толком стражей порядка не видел, только на въезде в город стояли», — рассказал он.

Пользователь Avtostop подтвердил, что в регионе безопасно, однако следует соблюдать ряд рекомендаций.

«Большие декольте и короткие оголяющие живот и спину кофты создадут проблемы. Обязателен головной убор, лучше повязанная сзади, как у местных, косынка», — написал он.

Что касается мужчин, то в Чечне им, по словам туриста, «противопоказаны» шорты, даже в самую жару следует носить брюки или джинсы.

Эксперт в сфере безопасности офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач, недавно побывавший в Чечне, рассказал NEWS.ru, что в Чеченской Республике безопасно во всех аспектах: в плане пребывания, безопасности дорожного движения, отношения местных жителей, контроля за качеством продуктов в магазинах и ресторанах.

«Полиция и ГИБДД на улицах присутствует, особенно в Грозном, но очень дружелюбно всегда окажет помощь или содействие, а с учетом традиций гостеприимства, которые реально соблюдаются, все это делает пребывание в республике очень комфортным и безопасным», — пояснил Храпач.

По его словам, на улицах нет пьяных, поскольку алкоголь продается всего в одном месте два часа в день, нет курящих и бездомных. Он также признал, что в целом, за очень редким исключением, правила дорожного движения соблюдаются, принято пропускать друг друга на дороге, особенно в горных районах.

Собеседник обратил внимание, что на улицах Грозного можно встретить цитату Ахмат-Хаджи Кадырова:

«Мы показали всему миру, что умеем воевать... Так давайте же покажем, что мы умеем жить».

Сколько стоит отдых в Чечне

Операторы предлагают самые разные туры в республику. Например, классический экскурсионный тур по Чечне, в котором за три дня предлагается увидеть главные достопримечательности республики, обойдется в среднем в 28 500 рублей на человека. За эти же деньги можно отправиться в трехдневный тур с проживанием в глэмпинге «Берег неба». Организаторы обещают «только горы, воздух и натуральные продукты».

Пятидневный отдых в Чечне обойдется почти в 38 тысяч рублей на человека. В тур входит проживание в гостинице 3* (двухместное размещение), завтраки, три обеда в горах, трансферы по маршруту, экскурсионная программа, билеты на туристические объекты.

Сергей из Московской области, побывавший недавно в Грозном, рассказал NEWS.ru, что проживание в хорошем отеле стоит от трех тысяч до 10 тысяч рублей в сутки, цены в местных ресторанах составляют в среднем около 60% от московских цен. Сетевых ресторанов и магазинов нет, однако местный общепит, по его словам, очень качественный.