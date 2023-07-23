3 места для отдыха, которые напоминают русскую сказку

Чтобы почувствовать себя персонажем настоящей русской сказки, необязательно открывать книгу — можно просто отправиться в путешествие. Подобная атмосфера царит в развлекательных комплексах, деревнях и даже целых городах.

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Сказку можно найти везде. В материале "Рамблера" — уникальные места России, которые порадуют туристов волшебной обстановкой.

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"В некотором царстве..."

v-nek-tsarstve.ru

Этот уникальный развлекательный комплекс находится в Рязанской области, а именно — в деревне Поляны. Семьи часто приезжают в "В некотором царстве", чтобы насладиться неповторимой атмосферой сказки. Территория комплекса располагается посреди соснового бора. Гости могут проживать в гостинице на 45 номеров или в отдельно стоящих домиках. Есть возможность посетить ресторан в боярском стиле, где готовят блюда национальной и европейской кухни.

Посетители могут отдохнуть в банном комплексе и попариться в настоящей русской бане. Кроме того, для детей оборудованы игровые площадки, веревочный парк и зоопарк.

Верхние Мандроги

mandrogi.ru

Деревня Верхние Мандроги располагается на левом берегу реки Свирь. Это место давно стало популярным туристическим центром, в котором полностью воссоздан старинный быт. Вокруг можно увидеть множество сказочных домиков в русском стиле, большую мельницу, магазины с сувенирами, где продаются валенки ручной работы.

Главная особенность деревни — возможность заняться ремеслами: кузнечным делом, кружевоплетением, резьбой по дереву. В Верхних Мандрогах можно насладиться живописными видами природы и деревенской жизнью, а еще посетить звериные фермы и покататься на лошадях.

Городец

Globallookpress

На левом берегу Волги недалеко от Нижнего Новгорода находится древний город Городец. Туристов привлекает его богатая история и знаменитая городецкая роспись. Кроме того, город является родиной многих исконно-русских ремесел. В Городце сохранилось множество старинных построек, о которых стараются заботиться.