5 коротких маршрутов по живописным местам

Вместе с экспертом отправляемся на морскую прогулку с китами, в древнюю столицу эскимосов и на встречу к мамонтёнку Жене.

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Архангельск и Северодвинск

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Лето в Поморье – это долгие прогулки по набережной Северной Двины и песочному пляжу Белого моря, творческие вечера на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского, помакуха и козули, путешествия на Соловки и в Малые Корелы.

В последнем стоит задержаться подольше: оценить роскошные квадратные метры местной избы, отдающей серебром на сдержанном северном солнце.

Русское деревянное зодчество интересно и само по себе, но в связке с завораживающей природой и под переливы колокольного звона воспринимается как-то особенно глубоко и эмоционально.

Карелия

В отличие от северных соседей, Карелия вполне способна преподнести в подарок путешественнику почти южную жару. Спасают реки и озёра: их в Карелии точно хватит на всех.

Судоходная Ладога предложит водные прогулки по скальным шхерам и на Валаам, Онега – к древней Преображенской церкви на острове Кижи, а реки Шуя и Уксунйоки – горы брызг во время сплава и особую полевую романтику на стоянках.

Главное летом в Карелии – держаться подальше от популярных туристических локаций, отдавая предпочтение полузабытым и малоизвестным уголкам.

Норильск, Дудинка и Таймыр

На первый взгляд Норильск может показаться типичным индустриальным таёжным центром, где почти ничего не происходит. Но стоит вынести за скобки ненужный скепсис, как взору откроются совершенно уникальные для центральной России вещи, события и явления.

Оставленный «старый город», построенный на сваях в вечной мерзлоте, драматический театр, где аплодировали Жжёнову и Смоктуновскому, и неоклассическая застройка Ленинского проспекта.

Но самое невероятное начинается за пределами городской черты: с опытным проводником можно не только доехать до ущелья Красные Камни, но и заглянуть в «соседнюю» Дудинку или на свидание к мамонтёнку Жене в Таймырском музее.

Чукотка

На Чукотке не встретишь буйства красок: красота этих мест – в сдержанности и простоте. Возможно, именно поэтому названия у всех местных локаций подчёркнуто поэтичные, словно найденные на страницах приключенческих романов: бухта Провидения, Китовая аллея или, например, Эльгыгытгын.

Большинство маршрутов по Чукотке начинаются в Анадыре, проходят через национальный парк «Остров Врангеля» и Наукан, древнюю столицу эскимосов на мысе Дежнёва, и возвращаются в Анадырь.

Если повезёт с погодой, получится заглянуть и в посёлок Лаврентия, где мирно соседствуют русские, чукчи и эскимосы и работает краеведческий музей.

Мурманск, Териберка и Кольский полуостров

Омываемый Баренцевым и Белым морем Кольский полуостров – последняя доступная «суша» перед огромным и опасным Северным Ледовитым океаном. Отсюда совершенно уникальная природа и непонятный многим образ жизни: в тундре, на сопках, с атомным флотом под боком и морскими прогулками с китами.

При этом настроения в реальных посёлках на Кольском имеют мало общего с нашумевшим звягиновским «Левиафаном». Жизнь здесь течёт размеренно, но не уныло, а люди добры и отзывчивы, пусть и немногословны.