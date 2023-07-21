Как добраться на автобусах до популярных мест Подмосковья

Набирающий обороты вид водного спорта и отдыха – катание на сапбордах, досках с веслом, доступен не только на морском побережье, но и во многих локациях в Подмосковье. Провести активные выходные с прогулкой на сапе по водной глади водоема можно во многих местах в Московской области, однако самые удобные маршруты до современных досуговых центров с арендой досок для плавания с хорошей транспортной доступностью, как всегда, предлагает Минтранс Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© Вести Подмосковья

Всего в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовили перечень из 87 таких маршрутов, перечислим некоторые из них.

Видео дня

Уникальное место в Подмосковье для катания на сапах – подмосковная Коломна. Вейк-парк с арендой сапов расположен недалеко от центра города, так что гостям предстоит проплыть под стенами древнего коломенского Кремля и далее обозревать берега старого города с историческими постройками. До Коломны можно добраться одним из 20 автобусных маршрутов. В городе от конечной остановки «Запруды» нужно дойти до пляжа порядка 600 метров. До места можно доехать и электричками Казанского направления, добраться от ж/д станции в Коломне можно на 7 маршрутах: №2, 21, 24, 25, 27, 33 и 61.

Не менее интересный маршрут – до Медвежьего озера в Щелкове. Ехать надо одним из 10 маршрутов, следующих туда, до остановки «Новый городок» – это в шаговой доступности от водоема. Также добраться до Щелково можно на поездах Ярославского направления – нужна будет станция с одноименным названием.

В Солнечногорске любители сапов найдут сразу несколько мест для катания на озере Сенеж. Доску можно арендовать в серф-парке на берегу водоема и посетить городской пляж и парк. До места легко добраться поездом: по Ленинградскому направлению доехать до станции «Подсолнечная», далее пересесть на автобус №4 «д/о Сенеж – Больничный комплекс – СЭМЗ» или №2 «ул. Радужная – Больничный комплекс» и доехать до остановки «Горсвет», либо на автобусах № 25 «Солнечногорск – Тимоново» или № 26 «Солнечногорск – Рыгино» – до остановки «Механический завод». До непосредственного места катания от конечной любого из маршрутов порядка 7 минут пешком. По городу до вышеуказанных остановочных пунктов можно добраться по 14 автобусным маршрутам.

Сразу несколько локаций для активного и пляжного отдыха находится на берегу Большого Дзержинского карьера. Помимо экстрим-парка на карьере есть три пляжа и несколько заведений общепита. Добраться до места можно на маршруте № 904 «Дзержинский (Областная больница) – ул. Угрешская – м. Котельники». Там будет остановка «Фристайл». До места можно добраться и на 8 автобусных маршрутах, выйдя на остановке «Рынок».

Покататься на доске можно по Москве-реке и нескольким живописным водоемам и в подмосковном Звенигороде. Для этого будет нужна в городе остановка «Магазин №3», до которой едут 15 автобусных маршрутов. Сап-клуб расположен в 100 м от остановки. До Звенигорода можно доехать от метро «Строгино», «Кунцевская» и на поездах МЦД до станции Одинцово. Далее пересесть на автобусы.

Запоминающимися могут стать выходные, если поехать кататься на сапах по речке Клязьме. Локация для таких прогулок находится в Орехово-Зуеве. Там же расположен живописный парк 30-летия Победы, чтобы обозреть окрестности, желающие могут подняться на смотровую площадку парка. Добраться до города можно на поездах Горьковского и Курского направлений, выйдя на станции Орехово-Зуево. Далее до остановки «Школа искусств» следуют 12 автобусов. Всего до этой остановки можно доехать на 19 городских маршрутах.