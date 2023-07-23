В Туле появится экокурорт «Кондуки»

Уже был представлен проект развития территории.

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В Туле на охраняемой природной территории «Романцеввские горы» обустроят экокурорт «Кондуки». Там появятся отели, глэмпинги, спа-комплекс и многое другое. Зампредседателя регправительства Григорий Лаврухин рассказал, на какой ступени находится стройка экокурорта.

К проекту уже утвердили концепцию, подготовили мастер-план, определили финмодель и сроки реализации курорта «Кондуки». По словам Лаврухина, корпорация туризма РФ предложила несколько вариаций работы с инвестором.