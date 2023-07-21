В АТОР спрогнозировали ситуацию с ценами на туры по России

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов заявил в разговоре с "Лентой.ру", что освобождение туроператоров от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путевок по России приведет к снижению цен.

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Курносов указал, что до сих пор туроператоры были вынуждены добавлять 20% к стоимости проживания в гостиницах и отражать это в общей стоимости путевок.

В связи с этим туроператоры оказывались вне конкуренции с гостиницами, а введение нулевого НДС для операторов позволит создать более конкурентную среду по ценам.

"То есть туроператоры фактически будут выставлять проживание по той же цене, что и гостиницы, но с учетом того, что в турпакет включаются и другие услуги", — уточнил вице-президент АТОР.

21 июля Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. До 1 июля 2027 года закон освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные с 1 июля 2023 года.